Διώρυγα της Κορίνθου: Επαναλειτουργία με στρατηγικό σχέδιο 10ετίας και ψηφιακό μετασχηματισμό

Μετά την ολοκλήρωση των έργων σταθεροποίησης, το ιστορικό τοπόσημο επιστρέφει στην κανονικότητα, στοχεύοντας στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την τουριστική ανάπτυξη

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Διώρυγα της Κορίνθου: Επαναλειτουργία με στρατηγικό σχέδιο 10ετίας και ψηφιακό μετασχηματισμό
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Διώρυγα της Κορίνθου επαναλειτουργεί μετά την ολοκλήρωση έργων σταθεροποίησης των πρανών από πρόσφατες κατολισθήσεις.
  • Περισσότερα από 11.000 πλοία και σκάφη αναψυχής από 70 εθνικότητες χρησιμοποιούν ετησίως τη Διώρυγα, που παραμένει στρατηγικό πέρασμα για τη ναυτιλία και τον τουρισμό.
  • Η ΑΕΔΙΚ επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με το 78% των διελεύσεων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών και διαχειρίζεται νέες υποδομές όπως λιμενικές εγκαταστάσεις και βυθιζόμενες γέφυρες.
  • Το στρατηγικό σχέδιο 10ετίας προβλέπει ασφαλή και σύγχρονο θαλάσσιο διάδρομο με νέες τεχνολογίες και ανάδειξη του Ισθμού σε διεθνή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό.
  • Η Διώρυγα λειτουργεί πλέον με σύγχρονες περιβαλλοντικές πρακτικές σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη που συνδέει ναυτιλία, πολιτισμό και τοπική οικονομία.
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Για χιλιάδες ταξιδιώτες η Διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο, όμως για την παγκόσμια ναυτιλία συνιστά ένα κρίσιμο στρατηγικό πέρασμα. Εδώ και 132 χρόνια, ο Ισθμός συνδέει το Αιγαίο με το Ιόνιο πέλαγος, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων. Η πλήρης επαναλειτουργία της, μετά την ολοκλήρωση των απαιτητικών έργων αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών από τις πρόσφατες κατολισθήσεις, επαναφέρει σε πλήρη δράση ένα από τα πιο εμβληματικά έργα υποδομής της Ελλάδας.

Σήμερα, η Διώρυγα τελεί υπό τη διαχείριση της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), με μοναδικό μέτοχο το Υπερταμείο (Growthfund). Παρά τις δομικές αλλαγές στη διεθνή ναυσιπλοΐα από το 1893, η εμπορική της αξία παραμένει υψηλή. Ετησίως, περισσότερα από 11.000 πλοία και σκάφη αναψυχής από 70 διαφορετικές εθνικότητες χρησιμοποιούν το πέρασμα, καθιστώντας το κομβικό σημείο για τον θαλάσσιο τουρισμό στη Μεσόγειο.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες υποδομές

Η διοίκηση της ΑΕΔΙΚ επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, με το 78% των διελεύσεων σκαφών αναψυχής να πραγματοποιείται ήδη μέσω ηλεκτρονικής αναγγελίας και πληρωμής. Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από τον θαλάσσιο διάδρομο, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των λιμενικών εγκαταστάσεων, των βυθιζόμενων γεφυρών σε Ποσειδωνία και Ίσθμια, καθώς και των παρακείμενων ακινήτων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το στρατηγικό σχέδιο της επόμενης δεκαετίας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΔΙΚ, Νάσος Μπίκας, υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε τη Διώρυγα στην επόμενη φάση της ιστορίας της. Πρώτο μέλημα είναι ένας ασφαλής, αξιόπιστος και σύγχρονος θαλάσσιο διάδρομος με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, υλοποιείται σχεδιασμός ανάπλασης για την ανάδειξη του Ισθμού σε διεθνή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, που θα λειτουργήσει ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης για την Κορινθία».

Μια ιστορία αιώνων

Η ιδέα για τη διάνοιξη του Ισθμού χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ. και τον τύραννο Περίανδρο, ο οποίος, λόγω τεχνικών αδυναμιών της εποχής, κατασκεύασε τελικά τον Δίολκο. Το εγχείρημα επιχείρησαν αργότερα ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Καλιγούλας και ο Νέρων, όμως το όραμα υλοποιήθηκε αιώνες μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1882 και το έργο –ένα τεχνολογικό επίτευγμα με μήκος 6,3 χιλιόμετρα και πρανή που αγγίζουν τα 80 μέτρα ύψος– παραδόθηκε στην κυκλοφορία το 1893.

Η επιστροφή στην κανονικότητα

Η επαναλειτουργία της Διώρυγας στο αποκορύφωμα της θερινής περιόδου απαντά άμεσα στις ανάγκες της αγοράς. Εκτός από την ενισχυμένη ασφάλεια και την ετοιμότητα υποδοχής μεγάλων σκαφών (yachts και megayachts), η εταιρεία εφαρμόζει πλέον σύγχρονες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

«Η επιστροφή στην κανονική λειτουργία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής φάσης», επισημαίνει ο κ. Μπίκας, με την προσδοκία της σταδιακής ανάκαμψης των εσόδων και της δημιουργίας νέων πηγών οικονομικής δραστηριότητας που συνδέουν τη ναυτιλία με τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία.

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