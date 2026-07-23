Kaizen Gaming: Νέο διεθνές πρόγραμμα για την προστασία των τοπικών κοινωνιών από τις καταστρoφές

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Kaizen Gaming: Νέο διεθνές πρόγραμμα για την προστασία των τοπικών κοινωνιών από τις καταστρoφές
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Η Kaizen Gaming ανακοινώνει το νέο διεθνές πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, που στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών μέσα από την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών. Το πρόγραμμα Ετοιμότητας και Κοινωνικής Προστασίας αναπτύσσεται σταδιακά στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με οργανισμούς πολιτικής προστασίας, εθελοντικούς και τοπικούς φορείς, ενώ σχεδιάζει στοχευμένες ενέργειες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιοχής.

Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα υλοποίησης, μέσα από τρεις στρατηγικές συνεργασίες και δράσεις που ενισχύουν διαφορετικές, αλλά αλληλένδετες πτυχές της πολιτικής προστασίας.

Ενίσχυση του δικτύου υδατοδεξαμενών του Υμηττού με το Hymettus Water Grid

Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτείται με την πρώτη φάση του HYMETTUS WATER GRID, ενός σύγχρονου δικτύου τηλεμετρίας που επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση των υδατοδεξαμενών Πολιτικής Προστασίας στον Υμηττό. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος HYMETTUS GREEN SHIELD, βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση 30 συστημάτων τηλεμετρίας σε επιλεγμένες υδατοδεξαμενές, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο κρίσιμα δεδομένα για τη στάθμη και τη διαθεσιμότητα του νερού. Μέσω της νέας υποδομής, οι αρμόδιοι φορείς αποκτούν συνεχή εικόνα του δικτύου, βελτιώνοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τον συντονισμό κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών.

Ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Kaizen Gaming συνεργάζεται με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, έναν από τους σημαντικότερους εθελοντικούς φορείς πολιτικής προστασίας της χώρας, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε δασικές πυρκαγιές και πλημμυρικά φαινόμενα.

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Κοινή άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Η συνεργασία περιλαμβάνει την εκπαίδευση και πιστοποίηση των Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, την προμήθεια σύγχρονου διασωστικού εξοπλισμού, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης πολιτών σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας ανά την Ελλάδα.

Στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Παράλληλα, η Kaizen Gaming ενισχύει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με την παράδοση ενός πλήρως εξοπλισμένου πυροσβεστικού οχήματος, ενδυναμώνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του οργανισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Η πρωτοβουλία στηρίζει έμπρακτα το έργο των εθελοντών που επιχειρούν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

«Ως διεθνής οργανισμός με παρουσία σε 20 αγορές, η επιχειρηματική μας ανάπτυξη κι επιτυχία αποκτούν ουσιαστικό νόημα μόνο όταν επιστρέφουν ως κοινωνικό μέρισμα. Σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας και κλιματικών προκλήσεων, επενδύουμε στην πρόληψη, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις φυσικές καταστροφές, καθώς και στη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση μετά από αυτές. Θέτουμε στο επίκεντρο τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, θωρακίζουμε υποδομές, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποί μας διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη για την ασφαλή διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η Σοφία Μαρίνου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Kaizen Gaming.

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Νέο όχημα πυροπροστασίας για την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, δωρεά της Kaizen Gaming

Με αφετηρία την Ελλάδα, το νέο πρόγραμμα Ετοιμότητας και Κοινωνικής Προστασίας της Kaizen Gaming σηματοδοτεί την αρχή μιας μακροπρόθεσμης διεθνούς δέσμευσης της εταιρείας να επενδύει στην πρόληψη, τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Θα ακολουθήσουν η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Αργεντινή με την εταιρεία να αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει από παρεμβάσεις αποκατάστασης στην Πορτογαλία, μετά τον τυφώνα Κριστίν, τη Βενεζουέλα, μετά τον σεισμό της 24ης Ιουνίου 2026, καθώς και στη Γκάνα, μετά τις πλημμύρες του περασμένου μήνα, μετατρέποντας τη γνώση αυτή σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική και τις αξίες της εταιρείας.

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

H Kaizen Gaming αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech διεθνώς. Με επίκεντρο την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο την καλύτερη και την πιο αξιόπιστη εμπειρία διαδικτυακού παιχνιδιού.

Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία με το brand Betano σε πολυάριθμες αγορές της Ευρώπης, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής, αλλά και της Αφρικής, ενώ απασχολεί περισσότερους από 3.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η Kaizen Gaming έχει βραβευτεί ως κορυφαίος παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία του sports betting και online gaming. Στις διακρίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται τα βραβεία “Operator of the Year” στα EGR Operator Awards και τα SBC Awards για το 2024 και το 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες: Kaizen Gaming

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