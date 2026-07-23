Η Nova παρουσιάζει το 5G Wi-Fi OnDemand και αλλάζει τον τρόπο που αποκτούμε Internet

Η νέα υπηρεσία φέρνει μεγαλύτερη ευελιξία στη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας στους πελάτες να ενεργοποιούν τη σύνδεση στο Internet μόνο όταν πραγματικά τη χρειάζονται

Newsbomb

Η Nova παρουσιάζει το 5G Wi-Fi OnDemand και αλλάζει τον τρόπο που αποκτούμε Internet
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Nova παρουσιάζει το 5G Wi-Fi OnDemand, μια νέα υπηρεσία συνδεσιμότητας που επιτρέπει στους πελάτες να αποκτούν πρόσβαση στο Internet υψηλών ταχυτήτων έως 100Mbps μέσω του δικτύου 5G μόνο όταν τη χρειάζονται πραγματικά, χωρίς δέσμευση και χωρίς πάγια μηνιαία χρέωση.

Με πακέτα χρήσης από μόλις 6€, η νέα πρόταση της Nova απευθύνεται κυρίως σε ιδιοκτήτες δεύτερης – εξοχικής κατοικίας, διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και επιχειρήσεις με εποχική λειτουργία, προσφέροντας μια νέα, ευέλικτη εμπειρία συνδεσιμότητας, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Με το 5G Wi-Fi OnDemand, το Internet προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής του πελάτη και όχι το αντίθετο. Ο χρήστης ενεργοποιεί την υπηρεσία μόνο όταν τη χρειάζεται και για όσο διάστημα επιθυμεί, πληρώνοντας αποκλειστικά για τον χρόνο πραγματικής χρήσης.

Το μοντέλο χρήσης βασίζεται σε προπληρωμένα πακέτα διάρκειας 3, 7, 15 ή 30 ημερών, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέγει κάθε φορά τη διάρκεια που εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Με την αγορά του εξοπλισμού, ο οποίος ανήκει στον πελάτη, παρέχεται εισαγωγική περίοδος δωρεάν απεριόριστης χρήσης δεδομένων δύο μηνών, ενώ οι συνδρομητές Nova more απολαμβάνουν τέσσερις μήνες δωρεάν χρήσης.

Η υπηρεσία αξιοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) μέσω του δικτύου 5G της Nova και λειτουργεί με εξοπλισμό plug & play, χωρίς εγκατάσταση σταθερής γραμμής ή τεχνικές εργασίες. Η αρχική απόκτηση* πραγματοποιείται μέσω των καταστημάτων Nova, ενώ η διαχείριση της υπηρεσίας γίνεται εύκολα και ψηφιακά μέσα από το Nova Account, επιτρέποντας στον πελάτη να ενεργοποιεί πακέτα χρήσης, να παρακολουθεί τη σύνδεσή του και να διαχειρίζεται την υπηρεσία του με απόλυτη αυτονομία.

Η νέα υπηρεσία ανταποκρίνεται σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη τάση της ελληνικής αγοράς. Εκατοντάδες χιλιάδες δεύτερες κατοικίες, ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και εποχικές επιχειρήσεις αναζητούν πλέον λύσεις Internet που να συμβαδίζουν με τον πραγματικό τρόπο χρήσης τους, χωρίς το κόστος και τις δεσμεύσεις μιας μόνιμης συνδρομής.

Με το 5G Wi-Fi OnDemand, η Nova εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών νέας γενιάς, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του δικτύου 5G για να προσφέρει λύσεις που προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για μεγαλύτερη ευελιξία, απλότητα και έλεγχο της συνδεσιμότητας.

*Η απόκτηση της υπηρεσίας συνοδεύεται από μια εφάπαξ χρέωση, η οποία καλύπτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (120€) καθώς και μια αρχική περίοδο δωρεάν χρήσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΕΛΛΑΔΑ

results.it.minedu.gov.gr: Δείτε εδώ τη σχολή εισαγωγής σας

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αχαΐα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών- Τρεις συλλήψεις

11:08WHAT THE FACT

Στο μυαλό του Νόλαν: Όταν η Παγώνη γίνεται Ωραία Ελένη, ο ροζ πάνθηρας είναι μπλε, η Ριάνα Σακελλαρίου και οι δίδυμοι πύργοι... ένας

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ επιστρατεύουν το βομβαρδιστικό B-1 καθώς εντείνουν τις επιθέσεις στο Ιράν

11:06ANNOUNCEMENTS

Η Nova παρουσιάζει το 5G Wi-Fi OnDemand και αλλάζει τον τρόπο που αποκτούμε Internet

11:05ΕΥ ΖΗΝ

Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Στο Truth Social του Τραμπ η συνέντευξη του Μιχάλη Δαμιανού για την Κύπρο και την ενέργεια

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Συμπλοκή μεταξύ χειριστή σκάφους και λουόμενων - Αντί για μπάνιο «έπαιξαν ξύλο» στο Καμάρι

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τη σχολή εισαγωγής

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 83χρονος που κολυμπούσε στην παραλία του Νέου Παντελεήμονα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το smart #2 ολοκληρώνει τις δοκιμές εξέλιξής του

10:39ANNOUNCEMENTS

Kaizen Gaming: Νέο διεθνές πρόγραμμα για την προστασία των τοπικών κοινωνιών από τις φυσικές καταστροφές 

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι: Η ανθρωπότητα δεν ελέγχει πλέον την ΑΙ, το πιο ισχυρό της δημιούργημα μετά την ατομική βόμβα

10:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Aktor: Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές -Δυνατοί «παίκτες» στη διαδικασία

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Εγκαταστάθηκαν 388 κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή με τρεις ελαφρά τραυματίες

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους - Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του αλλά αυτός κοιμόταν

10:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε τα χρήματα αν γίνατε γονείς φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τη σχολή εισαγωγής

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης - Συμμετέχουν 120 Πυροσβέστες και 10 εναέρια

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα φωτιστεί ο ουρανός με το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Estofex: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους - Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του αλλά αυτός κοιμόταν

07:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ δίχως τέλος με τη Γιου Τινγκ: Σβησμένα όλα τα δεδομένα από το κινητό της - Άφαντη η Κινέζα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Κάμερες και αποτυπώματα οδήγησαν στον 28χρονο που ομολόγησε την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα και πυροσβέστες από τη Μολδαβία

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι: Η ανθρωπότητα δεν ελέγχει πλέον την ΑΙ, το πιο ισχυρό της δημιούργημα μετά την ατομική βόμβα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποιος είναι ο 28χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε

11:05ΕΥ ΖΗΝ

Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με πασίγνωστο εστιατόριο με αστέρια Michelin: Μαγείρευε επιδόρπιο με... μυρμήγκια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ