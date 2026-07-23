Πανσέληνος Αυγούστου: 126 χώροι που ανοίγουν δωρεάν για το κοινό - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Snapshot Στις 28 Αυγούστου 2026, 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία στην Ελλάδα θα είναι ανοιχτοί με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Από αυτούς, 61 χώροι θα φιλοξενήσουν ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί για περιηγήσεις υπό το φως της Πανσελήνου.

Οι εκδηλώσεις διαρκούν από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου και περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χορευτικές δράσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις.

Η διοργάνωση υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και πολιτιστικούς φορείς.

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος διοργανώνεται για 27η συνεχή χρονιά, αποτελώντας σημαντικό πολιτιστικό θεσμό του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Για ακόμη μία χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος μετατρέπει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της χώρας σε σημεία συνάντησης του πολιτισμού και της ιστορίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, προσκαλώντας το κοινό να απολαύσει μοναδικές βραδιές κάτω από το φως του φεγγαριού.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ελεύθερη είσοδος σε 126 χώρους σε όλη την Ελλάδα

Τη νύχτα της Πανσελήνου, συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα ανοίξουν τις πύλες τους στο κοινό με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Από αυτούς, 61 χώροι θα φιλοξενήσουν ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ 65 ακόμη θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό από τις 19:30 ή 20:00 έως τις 23:00 ή τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν στους χώρους υπό το φως της αυγουστιάτικης Πανσελήνου.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα

Η φετινή διοργάνωση δεν περιορίζεται μόνο στη βραδιά της Πανσελήνου. Οι δράσεις εκτείνονται και στις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σε συνεργασία, σε πολλές περιπτώσεις, με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και με πολιτιστικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Για 27η χρονιά η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του καλοκαιριού, καθώς διοργανώνεται για 27η συνεχή χρονιά, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στα μνημεία και την ιστορία της Ελλάδας μέσα από δωρεάν εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού καλεί το κοινό να συμμετάσχει και φέτος στη μεγάλη αυτή γιορτή, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως της αυγουστιάτικης Πανσελήνου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων επικαιροποιείται διαρκώς για τυχόν αλλαγές και είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, culture.gov.gr .

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