Το ξέσπασμα της Ολίβια Γουάιλντ για τον Έλον Μασκ: «Τον μισώ πραγματικά βαθιά»

Snapshot Η Ολίβια Γουάιλντ εξέφρασε δημόσια την έντονη αντιπάθειά της προς τον Έλον Μασκ, δηλώνοντας ότι τον μισεί βαθιά.

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε όταν η SpaceX είχε μόλις ιδρύσει τα κεντρικά της γραφεία στο Λος Άντζελες και ο Μασκ φαινόταν ενδιαφέρον να στηρίξει φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Η Γουάιλντ εξέφρασε απογοήτευση για το μονοπάτι που ακολούθησε ο Μασκ, το οποίο δεν μπορούσε να προβλέψει καθώς τον θεωρούσε έξυπνο και υποστηρικτικό.

Την ενοχλεί η προώθηση από τον Μασκ μισογυνιστικών ιδεών και η άποψη του για την υπεροχή των ανδρών, καθώς και οι δηλώσεις του για την κρίση υποπληθυσμού στον πλανήτη. Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης Ολίβια Γουάιλντ αποκάλυψε ότι απεχθάνεται τον «τρισεκατομμυριούχο» Έλον Μασκ και ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα ακολουθούσε το μονοπάτι που έχει ακολουθήσει. «Τώρα τον μισώ πραγματικά - τον μισώ πραγματικά βαθιά», είπε η 42χρονη Γουάιλντ ως καλεσμένη στο podcast The Louis Theroux .

«Τον γνώρισα πριν από πολλά, πολλά χρόνια. Νομίζω ότι η SpaceX μόλις είχε χτίσει τα κεντρικά της γραφεία στο Λος Άντζελες και είχα την ευκαιρία να κάνω μια περιήγηση επειδή ήθελα να δω τους πυραύλους.» Ήταν «πριν μεταμορφωθεί σε αυτό το πλάσμα», είπε, προσθέτοντας ότι ο Μασκ «ενδιαφερόταν να δωρίσει χρήματα σε έναν οργανισμό στον οποίο ανήκα στην Αϊτή, ο οποίος έχτιζε νοσοκομεία και σχολεία».

Συνέχισε: «Με μπέρδεψε. Δεν θα μπορούσα ποτέ να προβλέψω ότι θα ακολουθούσε το μονοπάτι που έχει ακολουθήσει. Φαινόταν πραγματικά έξυπνος».Η Γουάιλντ πιστεύει ότι ο Μασκ «δώρισε κάποια χρήματα» εκείνη την εποχή, κάτι που «εκτίμησε».Συνέχισε λέγοντας: «Με μπέρδεψε. Δεν θα μπορούσα ποτέ να προβλέψω ότι θα ακολουθούσε το μονοπάτι που έχει ακολουθήσει. Φαινόταν πραγματικά έξυπνος».

Ένα από τα ζητήματα που την εξοργίζουν στον μεγιστάνα είναι όπως λέει η προώθηση της μισογυνιστικής κουλτούρας των incel από τον Mασκ, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας ότι οι άνδρες είναι πιο ισχυροί από τη φύση. Η πρώην σταρ του House επικαλέστηκε τις δηλώσεις του Mασκ ο οποίος έχει πει «πώς δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους και ο κόσμος είναι αραιοκατοικημένος, ενώ θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε ένα ακόμη δισεκατομμύριο ανθρώπους».

Ο επιχειρηματίας σχολίασε το 2022 ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια κρίση υποπληθυσμού που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα την ανθρώπινη ζωή στη Γη. Και το 2017, υποστήριξε ότι ο αριθμός των ανθρώπων στη Γη «επιταχύνεται προς την κατάρρευση, αλλά λίγοι φαίνεται να το προσέχουν ή να νοιάζονται»..