Θεσσαλονίκη: Άνδρας βαμμένος «Τζόκερ» χόρευε με το εσώρουχο και βούτηξε στον Θερμαϊκό– Δείτε βίντεο
Το ασυνήθιστο θέαμα τράβηξε τα βλέμματα των περαστικών
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- Ένας νεαρός στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε βαμμένος σαν «Τζόκερ» και χόρεψε με το εσώρουχο στην παραλία.
- Ο άνδρας βούτηξε στον Θερμαϊκό κόλπο μετά το χορό του.
- Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικούς.
- Η αστυνομία επενέβη, του έκανε συστάσεις και τον απομάκρυνε από την περιοχή.
Έκπληκτοι έμειναν όσοι βρέθηκαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη (22/7) όταν αντίκρισαν έναν νεαρό ο οποίος πραγματοποίησε μία ασυνήθιστη εμφάνιση.
Ο νεαρός κυκλοφορούσε βαμμένος θυμίζοντας «Τζόκερ» και λίγο αφότου έβγαλε τα ρούχα του και έμεινε με το εσώρουχο, άρχισε να χορεύει μπροστά στο «κοινό» του. Λίγα λεπτά αργότερα ο άνδρας κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτηξε στον Θερμαϊκό κόλπο.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι του απηύθυναν σχετικές συστάσεις και ακολούθως τον απομάκρυναν από την περιοχή.
Με πληροφορίες από voria.gr
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