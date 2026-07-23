Θεσσαλονίκη: Άνδρας βαμμένος «Τζόκερ» χόρευε με το εσώρουχο και βούτηξε στον Θερμαϊκό– Δείτε βίντεο

Snapshot Ένας νεαρός στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε βαμμένος σαν «Τζόκερ» και χόρεψε με το εσώρουχο στην παραλία.

Ο άνδρας βούτηξε στον Θερμαϊκό κόλπο μετά το χορό του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικούς.

Η αστυνομία επενέβη, του έκανε συστάσεις και τον απομάκρυνε από την περιοχή. Snapshot powered by AI

Έκπληκτοι έμειναν όσοι βρέθηκαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη (22/7) όταν αντίκρισαν έναν νεαρό ο οποίος πραγματοποίησε μία ασυνήθιστη εμφάνιση.

Ο νεαρός κυκλοφορούσε βαμμένος θυμίζοντας «Τζόκερ» και λίγο αφότου έβγαλε τα ρούχα του και έμεινε με το εσώρουχο, άρχισε να χορεύει μπροστά στο «κοινό» του. Λίγα λεπτά αργότερα ο άνδρας κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτηξε στον Θερμαϊκό κόλπο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι του απηύθυναν σχετικές συστάσεις και ακολούθως τον απομάκρυναν από την περιοχή.

Με πληροφορίες από voria.gr

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