ΚΥΣΕΑ: Πράσινο σε εξοπλιστικά €4,2 δισ. και στην Ασπίδα του Αχιλλέα

Όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

Παναγιώτης Βελισσάρης

ΚΥΣΕΑ: Πράσινο σε εξοπλιστικά €4,2 δισ. και στην Ασπίδα του Αχιλλέα
ΕΘΝΙΚΑ
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  • Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,3 δισ. ευρώ, με κεντρικό στοιχείο την «Ασπίδα του Αχιλλέα».
  • Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα δημιουργήσει ενιαίο σύστημα αεράμυνας για την προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου από βαλλιστικούς πυραύλους, drones και εχθρικά αεροσκάφη.
  • Εγκρίθηκαν επιπλέον εξοπλιστικά προγράμματα, όπως μεταγωγικά αεροσκάφη C-390, στρατιωτικοί μικροδορυφόροι, υποβρύχια, μη επανδρωμένα οπλισμένα αεροσκάφη Heron, και συστήματα anti-drone για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
  • Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για την περίοδο 2026-2030.
  • Έγιναν επίσης ενημερώσεις για τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη μείωση των μεταναστευτικών ροών με αύξηση των επιστροφών.
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Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, όπου ανάμεσα σε άλλα έδωσε το πράσινο φως σε ένα μείζον εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναμένεται να αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά και η Ασπίδα του Αχιλλέα

Το πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4,3 δισ. ευρώ έχει κεντρική αιχμή την «Ασπίδα του Αχιλλέα», η οποία αναμένεται να κοστίσει περί τα 3,5 δισ. ευρώ Πρόκειται για το νέο σύστημα αεράμυνας της χώρας, που θα αντικαταστήσει το σημερινό κατακερματισμένο δίκτυο.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», αναμένεται να δημιουργήσει μια ενιαία αρχιτεκτονική ικανή να αντιμετωπίζει απειλές όπως βαλλιστικούς πυραύλους, drones και εχθρικά αεροσκάφη. Στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, από τον Έβρο έως το Καστελλόριζο και την Κρήτη.

Πρόκειται για συνδυασμό ισραηλινής προέλευσης συστημάτων τα οποία θα διασυνδέονται με σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το αντίστοιχο λογισμικό. Να σημειωθεί ότι όρος για την αγορά τους ήταν η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα που δίνει τον απόλυτο έλεγχό τους στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Επίσης, η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμμετάσχει στο έργο σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

ΚΥΣΕΑ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Eurokinissi

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε σειρά άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται:

  • Αγορά 3 νέων μεταγωγικών αεροσκαφών C -390 Millennium από την Πορτογαλία
  • Προμήθεια συστήματος αντιμετώπισης Σμηνών μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων με ηλεκτρονικά αντίμετρα
  • Αναβάθμιση Φρεγατών τύπου MEKO με ανθυποβρυχιακά συστήματα
  • Προμήθεια Πυραύλων HELLFIRE με καθοδήγηση Laser για τα ελικόπτερα «Απάτσι» (ΑΗ-64)
  • Πρόγραμμα μικροδορυφόρων για τις Ένοπλες Δυνάμεις
  • 10 υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων
  • Σύστημα μη επανδρωμένου Αεροχήματος HERON 1
  • 10 συστήματα καθέτου απογείωσης/προσγείωσης V – BAT
  • Προμήθεια Δίκυαλων Διοπτρών Νυχτερινής Παρατήρησης που θα αποτελούν εξάρτημα της Στολής του Μαχητή.
ΚΥΣΕΑ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενώ προσέρχεται στο ΚΥΣΕΑ

Eurokinissi

Τι άλλο συζητήθηκε

Πέραν των εξοπλιστικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

Επιπρόσθετα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους παριστάμενους για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

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