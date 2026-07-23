«Θύελλα» στη Γερουσία για τον πόλεμο στο Ιράν: Στο «μικροσκόπιο» των βουλευτών ο Πιτ Χέγκσεθ

Snapshot Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ βρέθηκε υπό έντονο διακομματικό έλεγχο στη Γερουσία για τη στρατηγική των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν.

Γερουσιαστές ζήτησαν σαφείς απαντήσεις για το κόστος και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Η ακρόαση έγινε μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης και το αίτημα για 67 δισεκατομμύρια δολάρια έκτακτη χρηματοδότηση.

Υπήρξε έντονη κριτική για την απουσία οδικού χάρτη που να οδηγεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών, με τον γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς να χαρακτηρίζει τη στρατηγική της κυβέρνησης ασαφή.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι 75 δισεκατομμύρια δολάρια από προηγούμενη χρηματοδότηση είναι δεσμευμένα για άλλες προτεραιότητες και απέδωσε ευθύνες στη διαχείριση της κυβέρνησης Μπάιντεν. Snapshot powered by AI

Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν προκαλούν πλέον σοβαρούς τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό της Ουάσινγκτον. Στο επίκεντρο αυτών των πιέσεων βρέθηκε ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος αντιμετώπισε έντονο διακομματικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας, με τους νομοθέτες να ζητούν σαφείς απαντήσεις για το πραγματικό κόστος και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ.

Η συγκεκριμένη ακρόαση αποτέλεσε την πρώτη δημόσια κατάθεση του επικεφαλής του Πενταγώνου στο Κογκρέσο μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης. Το κλίμα στη συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς η κατάρρευση των διπλωματικών διαύλων συνέπεσε με το αίτημα του Λευκού Οίκου για έκτακτη συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες της σύγκρουσης.

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Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στην αμφισβήτηση των οικονομικών μεγεθών, αλλά επεκτάθηκαν στον πυρήνα του στρατιωτικού σχεδιασμού. Νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος εξέφρασαν την αυξανόμενη απογοήτευσή τους για την απουσία ενός οδικού χάρτη που θα οδηγούσε στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Τον πιο οξύ τόνο υιοθέτησε ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Μίσιγκαν, Γκάρι Πίτερς, ο οποίος υπήρξε καταπέλτης απέναντι στον Υπουργό Άμυνας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συγκροτημένη στρατηγική ούτε μακροπρόθεσμο πλάνο που να εγγυάται την ουσιαστική επικράτηση στον πόλεμο.

«Εσείς, κύριε, είστε η αποτυχία. Όχι οι άνδρες και οι γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Όχι οι άνδρες και οι γυναίκες που υψώνουν την τιμή τους με διάκριση», είπε ο Πίτερς, στον Χέγκεθ. «Αλλά, αν υπάρχει έλλειψη μιας νικηφόρας στρατηγικής, βρίσκονται σε κίνδυνο, οι ηγέτες τους τους έχουν απογοητεύσει και αυτό συμβαίνει».

Ο Πίτερς είπε ότι ο Χέγκεθ δεν έχει προσφέρει στο Κογκρέσο ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. «Δεν έχετε στρατηγική. Δεν έχετε μακροπρόθεσμο σχέδιο για να κερδίσετε πραγματικά αυτόν τον πόλεμο. Να κερδίσετε τον πόλεμο. Οι άνδρες και οι γυναίκες θα είναι σε θέση να το κάνουν, αλλά χρειάζονται ηγεσία. Πότε θα δείξετε ηγεσία;» είπε ο Πίτερς.

Ο γερουσιαστής επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για την επανειλημμένη μετατόπιση των δηλωμένων στόχων της στη σύγκρουση, λέγοντας ότι οι στόχοι έχουν μετακινηθεί από την αλλαγή καθεστώτος στην καταστροφή των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν και στην κατάληψη του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Η πρώτη αυτή δημόσια εξέταση του αιτήματος για τα πρόσθετα κονδύλια αποτυπώνει το σκεπτικισμό που επικρατεί στο Καπιτώλιο. Καθώς το οικονομικό και πολιτικό κόστος της εμπλοκής στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, η κυβέρνηση καλείται πλέον να πείσει όχι μόνο τους συμμάχους της στο εξωτερικό, αλλά και το ίδιο το Κογκρέσο ότι η στρατιωτική της πολιτική διαθέτει σαφή προσανατολισμό και συγκεκριμένο σημείο εξόδου από την κρίση.

Ο Χέγκσεθ αναγνώρισε ότι περίπου 75 δισ. δολ. από την έκτακτη στρατιωτική χρηματοδότηση που είχε εγκριθεί πέρυσι δεν έχουν ακόμη δαπανηθεί, υποστήριξε όμως ότι τα κονδύλια αυτά έχουν ήδη δεσμευθεί για άλλες προτεραιότητες, όπως η αγορά προηγμένων οπλικών συστημάτων.Ο Χέγκσεθ απέδωσε τις ευθύνες για την κατάσταση στη διαχείριση της κυβέρνησης του τέως προέδρου, Τζο Μπάιντεν.

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