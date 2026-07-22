Χέγκσεθ: Στα 37,5 δισ. δολάρια το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Ο Πιτ Χέγκσεθ παρουσίασε στη Γερουσία νέα εκτίμηση για το κόστος του πολέμου, αυξημένη κατά περίπου 8 δισ. δολάρια, χωρίς να εξηγήσει αναλυτικά πώς προκύπτει το συνολικό ποσό.

Χέγκσεθ: Στα 37,5 δισ. δολάρια το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 8 δισεκατομμύρια σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση.
  • Το ποσό περιλαμβάνει μέρος των επιχειρησιακών δαπανών και προβλεπόμενα κόστη έως τις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς να διευκρινίζεται ο ακριβής τρόπος υπολογισμού.
  • Ο επίσημος αριθμός των αμερικανικών νεκρών έχει φτάσει τους 17, με πιθανή ύπαρξη επιπλέον νεκρού μετά την ανεύρεση λειψάνων σε βάση στην Ιορδανία.
  • Περίπου 430 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων περίπου 100 μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων, με τους περισσότερους να έχουν ελαφρά τραύματα.
  • Η εμφάνιση του Πιτ Χέγκσεθ και του πτέραρχου Νταν Κέιν ενώπιον της Γερουσίας ήταν η πρώτη δημόσια απάντηση σε ερωτήσεις μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών.
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Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται μέχρι στιγμής το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Γερουσία ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

Η νέα εκτίμηση είναι αυξημένη κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με προηγούμενο υπολογισμό που είχε παρουσιάσει δημόσια ο ίδιος.

Ο Χέγκσεθ διευκρίνισε ότι το ποσό περιλαμβάνει μέρος των επιχειρησιακών δαπανών, καθώς και προβλεπόμενα κόστη έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Δεν εξήγησε, ωστόσο, με ποιον ακριβώς τρόπο προκύπτει ο συνολικός απολογισμός.

Στους 17 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί

Σύμφωνα με πηγή του Reuters στην αμερικανική κυβέρνηση, το κόστος των πρώτων έξι ημερών του πολέμου, ο οποίος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, είχε υπολογιστεί στα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εμφάνιση του Χέγκσεθ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, πτέραρχο Νταν Κέιν, ήταν η πρώτη κατά την οποία απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Ο επίσημος απολογισμός των αμερικανικών απωλειών έχει αυξηθεί στους 17 νεκρούς. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εκτιμούν, πάντως, ότι λείψανα που εντοπίστηκαν σε βάση στην Ιορδανία, η οποία είχε δεχθεί επίθεση, ανήκουν σε ακόμη έναν στρατιωτικό.

Παράλληλα, περίπου 430 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων σχεδόν 100 μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων. Οι περισσότεροι, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, φέρουν ελαφρά τραύματα.

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