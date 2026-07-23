Πήλιο: Συμπλοκή μεταξύ χειριστή σκάφους και λουόμενων - Αντί για μπάνιο «έπαιξαν ξύλο» στο Καμάρι

Η καταγγελία για σκάφος δίπλα στους λουόμενους άναψε το φιτίλι της έντασης

Γιάννης Καλύβας

Πήλιο: Συμπλοκή μεταξύ χειριστή σκάφους και λουόμενων - Αντί για μπάνιο «έπαιξαν ξύλο» στο Καμάρι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ιδιωτικό σκάφος προσέγγισε πολύ κοντά στην ακτή στο Καμάρι Πηλίου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των λουόμενων.
  • Η ένταση κλιμακώθηκε σε λεκτική και σωματική συμπλοκή μεταξύ χειριστή σκάφους και λουόμενων.
  • Το Λιμεναρχείο επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στον χειριστή, ενώ η Αστυνομία κατέγραψε το συμβάν χωρίς να παρέμβει άμεσα.
  • Η ναυαγοσώστρια ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό, που προκάλεσε αναστάτωση στην παραλία.
  • Οι λουόμενοι εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια στις πολυσύχναστες παραλίες και ζήτησαν αυστηρή τήρηση των κανόνων για την κίνηση σκαφών κοντά στις ακτές.
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Μεγάλη αναστάτωση και ένταση προκλήθηκε στο Καμάρι Πηλίου όταν ιδιωτικό σκάφος φέρεται να προσέγγισε σε ιδιαίτερα μικρή απόσταση από την ακτή, προκειμένου να αποβιβάσει επιβάτες που επιθυμούσαν να κολυμπήσουν στη συγκεκριμένη παραλία.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η κίνηση του χειριστή του σκάφους να πλησιάσει σε μικρή απόσταση από την ακτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση εκατοντάδων λουόμενων που βρίσκονταν στην παραλία καθώς εκτίμησαν ότι η προσέγγιση έγινε με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί, σύμφωνα με μάρτυρες, καθώς αρκετοί λουόμενοι πλησίασαν τον χειριστή ζητώντας εξηγήσεις. Η λεκτική αντιπαράθεση έγινε γρήγορα ιδιαίτερα έντονη, με τις φωνές να ακούγονται σε μεγάλο μέρος της ακτής, ενώ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να έρθουν στα χέρια.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, στο σημείο επικράτησε πανικός για αρκετά λεπτά. Οικογένειες έσπευσαν να απομακρύνουν τα παιδιά από το σημείο την ώρα που άλλοι λουόμενοι προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσους ήταν παρόντες, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, μετατρέποντας την παραλία σε επίκεντρο έντονων διαμαρτυριών και συζητήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, για το συμβάν ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο αλλά και η ΕΛΑΣ από την ναυαγοσώστρια που ζήτησε την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο μετέβη, κλιμάκιο με τρεις λιμενικούς από τον σταθμό στον Αγιόκαμπο και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη – χειριστή του σκάφους, ενώ από την Αστυνομία δεν μετέβη περιπολικό στην περιοχή. Καταγράφηκε το συμβάν και υποδείχτηκε, εφόσον το επιθυμούν οι εμπλεκόμενοι, να μεταβούν στο ΑΤ Βελεστίνου για να υποβάλλουν μηνύσεις.

Σημειώνεται ότι αρκετοί από τους λουόμενους εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια στις πολυσύχναστες παραλίες κατά τους θερινούς μήνες, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται αυστηρή τήρηση των κανόνων που διέπουν την κίνηση των σκαφών κοντά στις ακτές, μεταξύ των οποίων και το Καμάρι, το οποίο αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς παραλίες του Πηλίου, συγκεντρώνοντας καθημερινά μεγάλο αριθμό λουόμενων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

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