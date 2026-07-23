Η Εθνική Πόλο Ανδρών κέρδισε 14-13 το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου

Στα ημιτελικά του World Cup προκρίθηκε η εθνική πόλο ανδρών, που επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου, στον προημιτελικό της τελικής φάσης της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στο Σίδνεϊ.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος με τέσσερα γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ για το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου, που έχασε διαφορά πέντε τερμάτων, αλλά είδε τον Σεμίρ Σπάχιτς να σημειώνει δύο καθοριστικά γκολ και τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να πραγματοποιεί κάποιες καίριες επεμβάσεις στην τελευταία περίοδο.

Στον ημιτελικό του Σαββάτου (25/7, 13:15), η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, που νωρίτερα επιβλήθηκε 18-12 της Γεωργίας.

Ο αγώνας

Η ελληνική ομάδα επέβαλε στο ξεκίνημα έναν πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι, με ασφυκτικό πρέσινγκ στην άμυνα και εξαιρετική ροή στην επίθεση, όπου σχεδόν κάθε προσπάθεια γινόταν υπό ευνοϊκές προϋποθέσεις. Η εθνική πέτυχε οκτώ γκολ στα πρώτα 9,5 λεπτά της αναμέτρησης και πήρε σημαντικό προβάδισμα με 8-3, οπότε είχε την... πολυτέλεια για το "νεκρό" διάστημα που ακολούθησε. Στο υπόλοιπο του ημιχρόνου η "γαλανόλευκη" πέτυχε μόνο ένα γκολ, με πέναλτι του Αργυρόπουλου (κι ενώ έχασε ένα ακόμη με τον Παπαναστασίου), όμως το Μαυροβούνιο απλά μείωσε τη διαφορά στα τρία τέρματα (9-6), χάνοντας στο φινάλε της δεύτερης περιόδου δύο διαδοχικές ευκαιρίες με παίκτη παραπάνω.

Η "αφλογιστία" της εθνικής συνεχίστηκε και στο πρώτο μισό του τρίτου οκταλέπτου και ο Γκοϊκοβιτς μείωσε ακόμη περισσότερο σε 9-7, πριν δώσει λύση ο Αργυρόπουλος, για το πρώτο ελληνικό γκολ μετά από 10,5 λεπτά. Ο Γκιουβέτσης με πέναλτι ανέβασε τη διαφορά στο +4 (11-7), όμως το Μαυροβούνιο "απάντησε" με σερί 3-0, με δύο γκολ στον παραπάνω κι ένα από τον Στούπαρ στην κόντρα, και πλησίασε σε απόσταση "αναπνοής". Ο Σπάχιτς με γκολ σε παίκτη παραπάνω (από αποβολή που κέρδισε ο ίδιος), έδωσε... ανάσα στην ελληνική ομάδα, "γράφοντας" το 12-10 πέντε δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος.

Το τελευταίο οκτάλεπτο ξεκίνησε με τη "γαλανόλευκη" να στέκεται τυχερή σε δύο περιπτώσεις, όταν τα καλά σουτ των Βούτσκοβιτς και Γκοϊκοβιτς σταμάτησαν στα δοκάρια, αλλά και με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να κάνει τρομερή απόκρουση σε τετ-α-τετ με τον Μάτκοβιτς στην κόντρα. Ο Σπάχιτς ήταν ξανά καθοριστικός, παίρνοντας το ριμπάουντ από απόκρουση του Τζούροβιτς σε σουτ του Σκουμπάκη και σκοράροντας, για να διαμορφώσει ο Χαλυβόπουλος με ξαφνικό σουτ το 14-10, 4,5 λεπτά πριν τη λήξη. Οι Μαυροβούνιοι δεν τα παράτησαν και πλησίασαν γρήγορα σε 14-12, ενώ στα 40 δευτερόλεπτα οι διαιτητές, μετά από challenge του Ντέγιαν Σάβιτς, χρέωσαν αποβολή με αντικατάσταση στον Χαλυβόπουλο και άμεσα ο Σλάντοβιτς έφερε τη διαφορά στο γκολ. Οι διεθνείς εξάντλησαν το χρόνο επίθεσης, αλλά άφησαν επτά δευτερόλεπτα στο Μαυροβούνιο, που είχε τάιμ-άουτ και επιτέθηκε με επτά εναντίον έξι, όμως το σουτ του Βασίλιε Ράντοβιτς δεν βρήκε στόχο.

Τα οκτάλεπτα: 7-3, 2-3, 3-4, 2-3

Διαιτητές: Μπουτς (Ισπανία), Χότζερς (Αυστραλία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς 2

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ντέγιαν Σάβιτς): Τζούροβιτς, Βούγιοβιτς, Τζ. Ράντοβιτς, Σλάντοβιτς 1, Μπανίτσεβιτς, Ουκρόπινα, Βούτσκοβιτς 1, Πέρκοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς 2, Β. Ράντοβιτς 2, Ιλ. Ράντοβιτς, Στούπαρ 2, Γκοϊκοβιτς 5