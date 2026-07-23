Η Netcompany υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Η Netcompany επελέγει και στα τρία Lots της εμβληματικής συμφωνίας-πλαίσιο DIGIT TM III, μέσω της οποίας θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Εκτελεστικά της Όργανα, υπηρεσίες εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης ψηφιακής υποδομής που στηρίζουν τη λειτουργία της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης. Έτσι, η Netcompany συμβάλλει στην παροχή πιο προσβάσιμων, αξιόπιστων και φιλικών προς τον χρήστη δημόσιων υπηρεσιών για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Newsbomb

Η Netcompany υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με παροχή ψηφιακών υπηρεσιών
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Netcompany επελέγη ως ανάδοχος, μέλος ευρύτερης κοινοπραξίας, στη συμφωνία-πλαίσιο DIGIT TM III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κομισιόν και των Εκτελεστικών Οργάνων της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Μέσω της συμφωνίας αυτής, η κοινοπραξία μπορεί να αναλάβει έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικά με θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), το software engineering, οι τεχνολογίες cloud, η κυβερνοασφάλεια, η εμπειρία χρήστη (UX) και η διαχείριση εφαρμογών.

Το DIGIT TM III ενισχύει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών της μέσω ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών. Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται σε πιο προσβάσιμες, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και ισχυρότερη προστασία των δεδομένων και των κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών.

«Το γεγονός ότι επιλεχθήκαμε για ακόμη μια φορά, και στα τρία Lots αυτής της εμβληματικής συμφωνίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Netcompany», δήλωσε ο Σπύρος Ντόκορος, Country Managing Partner, Netcompany BeLux. «Aντανακλά την εμπιστοσύνη που δείχνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην τεχνογνωσία και στην εμπειρία μας να υλοποιούμε σύνθετες και υψηλής ποιότητας ψηφιακές λύσεις. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες συνεργασίας με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, η Netcompany αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους συνεργάτες στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας έχουμε την ευκαιρία να συμβάλουμε στην επόμενη φάση της ψηφιακής πορείας της Ευρώπης, αναπτύσσοντας ασφαλείς και προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, υποστηρίζοντας παράλληλα το όραμα της ΕΕ για ψηφιακή κυριαρχία.»

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης-πλαίσιο DIGIT TM III ανέρχεται σε 3,5 δισ. ευρώ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:56ANNOUNCEMENTS

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

12:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

12:50LIFESTYLE

Φωτεινή Ψυχίδου - Δημήτρης Κοργιαλάς: Βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους στη Ναύπακτο - Οι εικόνες από το μυστήριο

12:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο τερματίζει πρώτο στην καρδιά του καλοκαιριού;

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Ανοιχτά για το κοινό με δωρεάν είσοδο μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

12:43WHAT THE FACT

Σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών ίσως προκάλεσε πλανητικό βομβαρδισμό πριν από 800 εκατ. χρόνια

12:37ANNOUNCEMENTS

Κάνε το επόμενο βήμα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Νταλίκα στην Αίγυπτο σώζει από ανατροπή φορτηγό που του έσκασε το λάστιχο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

12:29ΥΓΕΙΑ

Ιστορική στιγμή: Ανθρωποειδή ρομπότ χειρουργούν ζώα – Απίστευτες εικόνες

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

12:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Σοφία Ζαχαράκη: «Ένας μεγάλος στόχος γίνεται σήμερα πραγματικότητα» - Το μήνυμά της μετά την ανακοίνωση των βάσεων

12:21ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Πράσινο σε εξοπλιστικά €4,2 δισ. και στην Ασπίδα του Αχιλλέα

12:16ΥΓΕΙΑ

Στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα και νέοι – Νόμιζαν ότι θα γλιτώσουν την αφυδάτωση με ενεργειακά ποτά

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» στη Γερουσία για τον πόλεμο στο Ιράν: Στο «μικροσκόπιο» ο Πιτ Χέγκσεθ - «Eσείς αποτύχατε, όχι οι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας βαμμένος «Τζόκερ» χόρευε με το εσώρουχο και βούτηξε στον Θερμαϊκό– Δείτε βίντεο

12:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Finos Film: «30 χρόνια χωρίς την Αλίκη» -Το συγκινητικό αφιέρωμα της στις αξέχαστες ταινίες

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

09:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

11:08WHAT THE FACT

Στο μυαλό του Νόλαν: Όταν η Παγώνη γίνεται Ωραία Ελένη, ο ροζ πάνθηρας είναι μπλε, η Ριάνα Σακελλαρίου και οι δίδυμοι πύργοι... ένας

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Estofex: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο

11:05ΕΥ ΖΗΝ

Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

07:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ δίχως τέλος με τη Γιου Τινγκ: Σβησμένα όλα τα δεδομένα από το κινητό της - Άφαντη η Κινέζα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους - Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του αλλά αυτός κοιμόταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ