Η Netcompany υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Η Netcompany επελέγη ως ανάδοχος, μέλος ευρύτερης κοινοπραξίας, στη συμφωνία-πλαίσιο DIGIT TM III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κομισιόν και των Εκτελεστικών Οργάνων της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Μέσω της συμφωνίας αυτής, η κοινοπραξία μπορεί να αναλάβει έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικά με θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), το software engineering, οι τεχνολογίες cloud, η κυβερνοασφάλεια, η εμπειρία χρήστη (UX) και η διαχείριση εφαρμογών.

Το DIGIT TM III ενισχύει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών της μέσω ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών. Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται σε πιο προσβάσιμες, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και ισχυρότερη προστασία των δεδομένων και των κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών.

«Το γεγονός ότι επιλεχθήκαμε για ακόμη μια φορά, και στα τρία Lots αυτής της εμβληματικής συμφωνίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Netcompany», δήλωσε ο Σπύρος Ντόκορος, Country Managing Partner, Netcompany BeLux. «Aντανακλά την εμπιστοσύνη που δείχνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην τεχνογνωσία και στην εμπειρία μας να υλοποιούμε σύνθετες και υψηλής ποιότητας ψηφιακές λύσεις. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες συνεργασίας με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, η Netcompany αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους συνεργάτες στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας έχουμε την ευκαιρία να συμβάλουμε στην επόμενη φάση της ψηφιακής πορείας της Ευρώπης, αναπτύσσοντας ασφαλείς και προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, υποστηρίζοντας παράλληλα το όραμα της ΕΕ για ψηφιακή κυριαρχία.»

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης-πλαίσιο DIGIT TM III ανέρχεται σε 3,5 δισ. ευρώ.