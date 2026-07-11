Ολική αναγέννηση για το «Ξενία» Μυκηνών – Από την εγκατάλειψη στην πλήρη αποκατάσταση

Το Υπουργείο Πολιτισμού αποκαθιστά το αρχιτεκτονικό στολίδι του 1950, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο φιλοξενίας για το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ και τη Λυρική Σκηνή

Ανθή Κουρεντζή

Ολική αναγέννηση για το «Ξενία» Μυκηνών – Από την εγκατάλειψη στην πλήρη αποκατάσταση
Αίθριο. Υφιστάμενη κατάσταση
Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Το Υπουργείο Πολιτισμού αποκαθιστά και επαναχρησιμοποιεί το κτήριο «Ξενία» των Μυκηνών για φιλοξενία παραστάσεων αρχαίου δράματος και υποστηρικτικές χρήσεις.
  • Το έργο περιλαμβάνει ενίσχυση, ανακατασκευή εσωτερικών χώρων, εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών και ενεργειακή αναβάθμιση με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική.
  • Το κτήριο θα είναι πλήρως προσβάσιμο για ΑμεΑ και θα διαθέτει νέους χώρους εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού.
  • Το «Ξενία» είναι έργο του αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρι του 1951 και βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, με διακριτική χωροθέτηση για σεβασμό στη θέα.
  • Η αποκατάσταση στοχεύει στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την ήπια ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.
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Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και επανάχρηση του κτηρίου του πρώην «Ξενία» των Μυκηνών, μετατρέποντάς το σε κτήριο μεικτής χρήσης για τη φιλοξενία χώρου προβολής παραστάσεων αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που αναφέρονται στον Οίκο των Ατρειδών, καθώς και πωλητηρίου και αναψυκτηρίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Το έργο προβλέπει την αποκατάσταση, τη διαρρύθμιση και τη συνολική λειτουργική αναβάθμιση του «Ξενία» σε ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτήριο. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών, με τον οποίο το κτήριο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση, ενώ διαθέτει προνομιακή θέα του αργολικού κάμπου. Μετά την εγκατάλειψή του, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το κτήριο παρουσιάζει βλάβες από φυσικούς παράγοντες, υγρασία και βανδαλισμούς, με συνέπεια να θεωρείται μη λειτουργικό και επιβάλλεται η επισκευή του, προκειμένου να προσαρμοστεί για να υποστηρίξει τις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις.

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Κτήριο Ξενία στις Μυκήνες,1953, Ν. Τομπάζης Μουσείο ΜπενάκηΥπουργείο Πολιτισμού

Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίου, με ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή των εσωτερικών χώρων, εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και διαμόρφωση νέων χώρων εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού, με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του. Παράλληλα, εξασφαλίζονται η πλήρης προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ, η αυτόνομη και εύρυθμη λειτουργία των επιμέρους χρήσεων, η ενεργειακή αναβάθμιση της κατασκευής και η ήπια ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές. Το ακίνητο, συνολικού εμβαδού 5.123 τ.μ., έχει περιέλθει πλέον στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το κτήριο, με επιφάνεια 565 τ.μ. αναπτύσσεται σε δύο στάθμες με διαμορφωμένο δώμα στο ανώτερο επίπεδο. Το κτήριο του περιπτέρου «Ξενία Μυκηνών» είναι από τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από τον ΕΟΤ τη δεκαετία του 1950, έργο του αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρι (1951). Η εγκατάσταση βρίσκεται στον δρόμο που ενώνει την ακρόπολη των Μυκηνών με το χωριό, σε απόσταση 700 μ. περίπου από τον αρχαιολογικό χώρο και τον Θησαυρό του Ατρέα. Η χωροθέτηση του κτηρίου έγινε με ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να μην προσβάλλεται η θέα προς τον αρχαιολογικό χώρο. Η αρχιτεκτονική του, βασισμένη στην πολυγωνική λιθοδομή και τη λιτή μοντέρνα γραμμή, εναρμονίζεται πλήρως με το τοπίο.

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