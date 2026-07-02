Υπουργείο Πολιτισμού: Ολοκληρώνεται η ανάδειξη του βυζαντινού οχυρωματικού συνόλου της Θεσσαλονίκης

Η ανάδειξη του μοναδικού βυζαντινού οχυρωματικού συνόλου της Θεσσαλονίκης -Επταπύργιο, Λευκός Πύργος και τείχη- ολοκληρώνεται με τον φωτισμό του

Newsbomb

Υπουργείο Πολιτισμού: Ολοκληρώνεται η ανάδειξη του βυζαντινού οχυρωματικού συνόλου της Θεσσαλονίκης

Φρουριακό συγκρότημα Επταπυργίου

Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκληρώνει την αποκατάσταση και ανάδειξη του βυζαντινού οχυρωματικού συνόλου της Θεσσαλονίκης με σύγχρονο φωτισμό στο Επταπύργιο, τον Λευκό Πύργο και τα τείχη.
  • Το έργο χρηματοδοτείται από δωρεά της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, με ολοκλήρωση των εργασιών έως το 2026.
  • Τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988 και αποτελούν σημαντικό ιστορικό μνημείο μήκους περίπου 4 χλμ. που διατηρείται ορατό σήμερα.
  • Ο φωτισμός αποσκοπεί στην αισθητική και λειτουργική ανάδειξη των μνημείων, βελτιώνοντας την εικόνα τους κατά τις νυχτερινές ώρες και ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.
  • Ο Λευκός Πύργος φωτίζεται με σύγχρονα βιοκλιματικά πρότυπα, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως τοπόσημο και ορατό σημείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης.
Snapshot powered by AI

Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκληρώνει το έργο της αποκατάστασης και της ανάδειξης του μοναδικού οχυρωματικού συνόλου της Θεσσαλονίκης, του Επταπυργίου, του Λευκού Πύργου και των βυζαντινών τειχών της πόλης, αναδεικνύοντάς τα, με σύγχρονο φωτισμό. Το έργο υλοποιείται με δωρεά προς το Υπουργείο Πολιτισμού της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.». Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ, έχουν περαιωθεί κρίσιμα έργα αποκατάστασης βυζαντινών μνημείων, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 ολοκληρώνεται και το μεγάλο έργο της συντήρησης και ανάδειξης των βόρειων, βορειοδυτικών και δυτικών τειχών. Τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, μνημείο μείζονος ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας, από το 1988 περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Από το 2019, εκτελέστηκαν και εκτελούνται μείζονες παρεμβάσεις στο σύνολο των βυζαντινών μνημείων της Θεσσαλονίκης. Η προστασία, η αποκατάσταση και η ανάδειξη των βυζαντινών τειχών της Θεσσαλονίκης αποτέλεσαν προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα σωζόμενα τμήματα, με τους πολυάριθμους πύργους και τις πύλες, αποτελούν πολύτιμους μάρτυρες της μακραίωνης ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Το έργο αποκατάστασης του οχυρωματικού συνόλου ολοκληρώνεται τώρα με μια καθοριστική παρέμβαση: Τον φωτισμό του Επταπυργίου, του Λευκού Πύργου και των τειχών. Η φωτιστική ανάδειξή του προσφέρει μια σύγχρονη αισθητική προσέγγιση που αναδεικνύει την ιστορική αξία των μνημείων και την αρχιτεκτονική τους αρτιότητα. Αποσκοπεί στην καθαρή και ευκρινή ανάγνωση του όγκου και της γεωμετρίας τους, τόσο από κοντινή απόσταση όσο και από πιο μακρινά και διαφορετικά σημεία θέασης. Το έργο αποτελεί το επιστέγασμα του συνολικού σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του μοναδικού αυτού μνημείου, ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό μας για τον φωτισμό των μνημείων της Θεσσαλονίκης που βρίσκονται εντός του αστικού της ιστού και κατά μήκος της Εγνατίας. Ετσι, συμβάλλουμε καθοριστικά στην αναβάθμιση του πολιτιστικού τοπίου της πόλης και στη βελτίωση της καθημερινότητας των Θεσσαλονικέων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ευάγγελο Μυτιληναίο για τη γενναιόδωρη δωρεά του προς τη Θεσσαλονίκη και το Υπουργείο Πολιτισμού».

Τα μνημεία που αναδεικνύονται

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν τόσο στην ανάδειξη του Λευκού Πύργου και του Επταπυργίου, όσο και των επιμέρους τμημάτων των τειχών, καθώς και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου φωτισμού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με γνώμονα τη βελτίωση της εικόνας των μνημείων κατά τις νυχτερινές ώρες και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της μακροχρόνιας συντήρησης του συστήματος. Ειδικά, ο Λευκός Πύργος, τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, ορατός από το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού, αναδεικνύεται μέσω φωτισμού υψηλών και σύγχρονων βιοκλιματικών προδιαγραφών.

Τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης αποτελούν ένα από τα πιο επιβλητικά οχυρωματικά έργα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η οχύρωσή της ανάγεται στην ίδρυση της πόλης από τον Κάσσανδρο το 316 π.Χ. και εξελίχθηκε διαχρονικά μέσω αλλεπάλληλων επεμβάσεων, επεκτάσεων και επισκευών. Στη βυζαντινή περίοδο, η οχύρωση εξελίχθηκε σε περίβολο μήκους περίπου 8 χλμ., ενισχυμένο με πύργους και προτείχισμα, που κατέληγε στην Ακρόπολη. Εκεί κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή ιδρύθηκε το Επταπύργιο, το οποίο αποτελούσε το τελευταίο οχυρωματικό καταφύγιο των κατοίκων. Επί οθωμανικής κυριαρχίας, το Επταπύργιο υπέστη εκτεταμένες μετασκευές καθώς λειτούργησε ως αμυντικό καταφύγιο και διοικητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το 1989 χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή και στη συνέχεια αποδόθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Από την αρχική περίμετρο των περίπου 8 χλμ. των τειχών διατηρούνται σήμερα ορατά περίπου 4 χλμ., τα οποία αποτελούν ένα σύνθετο σύνολο κατασκευαστικών φάσεων, με κυρίαρχη τη διαμόρφωση της ύστερης ρωμαϊκής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου (4ος–5ος αιώνας). Το μνημείο εξακολουθεί να δεσπόζει στο τοπίο της σύγχρονης πόλης, οριοθετώντας τον ιστορικό της πυρήνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει τελικά στην πρωινή ζώνη

12:17LIFESTYLE

Κάρις Ντάγκλας: Viral η πρώτη της θεατρική εμφάνιση στον «Γλάρο» - «Οι γονείς της είναι περήφανοι»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δολοφόνοι, το γκαζάκι ήταν η σφαίρα τους»

12:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το Μουντιάλ των απολύσεων: 6 προπονητές (μέχρι στιγμής) στο... ταμείο ανεργίας

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Διασώστες προσπαθούν να ανασύρουν άνδρα που βρέθηκε ζωντανός σε ερείπια οκτώ ημέρες μετά τους σεισμούς - Δείτε βίντεο - 2.295 οι νεκροί, 50.000 οι αγνοούμενοι

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία: Το Βατικανό αφόρισε τους Λεφεβριστές

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Εντοπίστηκαν 54 μετανάστες μετά την προσάραξη ιστιοφόρου στον Λιμνιώνα

12:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Αλλαγές στην Pfizer Hellas - Έμφαση σε εμβόλια, καινοτόμα φάρμακα και κλινικές μελέτες

12:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι δεν πληρώθηκαν και πώς θα λάβουν τα 150 ευρώ ανά τέκνο

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας

11:56ΥΓΕΙΑ

Πώς η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου και σήψης σε ασθενείς με τραύμα

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα

11:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Λ.Δ Κονγκό έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του μετά τον αποκλεισμό από την Αγγλία

11:47LIFESTYLE

Ρίτα Όρα: Τριήμερη απόδραση στη Μύκονο - Οι βόλτες με σκάφος και η έξοδός της στο Scorpios

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό 11χρονο αγόρι στον Καναδά από δάγκωμα λυσσασμένης νυχτερίδας

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: 65χρονος τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί ξανά τις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ: Δεν είναι παιδική χαρά σας

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 43χρονος φέρεται να απείλησε με μαχαίρι την ηλικιωμένη μητέρα του

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Λεωφορείο με 78 επιβάτες ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο - Τουλάχιστον 16 νεκροί, 20 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας

10:49LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση στη Λούτσα: Τα τελευταία ίχνη της Τινγκ, τα σχέδια για την Αλβανία και η κινέζικη μαφία - Πού στρέφονται οι έρευνες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Τρίχες είχαν κολλήσει στο μπέργκερ του και τις κατανάλωσε - Έχασε μέρος του εντέρου του

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα για την καθυστέρηση Ζωής στη δίκη για τα Τέμπη - Άδωνις: Αηδιασμένοι φεύγουν συγγενείς νεκρών - Τι κατήγγειλε ο Ασλανίδης και πώς απάντησε η Κωνσταντοπούλου

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 58χρονος αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές του

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Κολαστήριο στο Οχάιο: Διασώθηκαν 16 παιδιά που ζούσαν σαν «αγρίμια» - «Ήταν το απόλυτο κακό»

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την Αφροδίτη Νέστορα – Είχε χάσει και την αδερφή της το 2021

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ανάρτηση του συζύγου της Βάγιας Νέστορα: «Πήγε να βρει την κόρη μας τη Νικολέτα να της πει τα νέα για τον γιο της...»

08:48LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Αναλυτικό πρόγραμμα

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Τους «έχουν» από τις κάμερες - Πώς έδρασαν οι τρεις «άγουροι» δράστες και γιατί επέλεξαν τους στόχους τους - Δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό 11χρονο αγόρι στον Καναδά από δάγκωμα λυσσασμένης νυχτερίδας

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Στο Παπανικολάου η Νέστορα έχει εκτεταμένα εγκαύματα-Φτάνει με τη βία της ακροαριστεράς

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στη σύλληψη των 3 δραστών - «Τους έδωσαν» κάμερες και σήματα κινητών

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός άνδρας και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα σε ράφτινγκ στα Λουτρά Τρυφού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ