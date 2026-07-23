Το smart #2 ολοκληρώνει τις δοκιμές εξέλιξής του

Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σηματοδοτεί την επιστροφή της smart στην κατηγορία των πολύ μικρών διθέσιων αυτοκινήτων πόλης, διαδεχόμενο ουσιαστικά το fortwo.

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