Το smart #2 ολοκληρώνει τις δοκιμές εξέλιξής του
Το νέο smart #2 έχει περάσει στην τελική φάση εξέλιξης, λίγους μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον προσεχή Οκτώβριο.
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Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σηματοδοτεί την επιστροφή της smart στην κατηγορία των πολύ μικρών διθέσιων αυτοκινήτων πόλης, διαδεχόμενο ουσιαστικά το fortwo.
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