ΗΠΑ: Έπληξαν «ναρκοσκάφος» στον Ειρηνικό Ωκεανό - Δύο νεκροί

Νέος αμερικανικός αεροπορικός βομβαρδισμός στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό έβαλε στο στόχαστρο χθες Παρασκευή σκάφος που φέρεται να επιδιδόταν «σε διακίνηση ναρκωτικών», σκοτώνοντας τουλάχιστον δυο ανθρώπους, ενώ -γεγονός σπάνιο- ένας από τους επιβαίνοντες «επέζησε», τουλάχιστον αρχικά, σύμφωνα με ανακοινωθέν για την επιχείρηση, καθώς ο γνωστός απολογισμός των πληγμάτων του είδους από τον Σεπτέμβριο του 2025 πλησιάζει πλέον τους διακόσιους νεκρούς.

On May 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/YFLQNZufRx — U.S. Southern Command (@Southcom) May 9, 2026

Το πλεούμενο χτυπήθηκε καθώς «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του για τις επιχειρήσεις του είδους, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» ασπρόμαυρο βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων, που απαθανατίζει το πλήγμα και την καταστροφή του σκάφους.

Με τον βομβαρδισμό αυτό, που προστέθηκε σε δεκάδες προηγούμενους στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική, ο απολογισμός της εκστρατείας «κατά των ναρκωτικών» έφθασε τους τουλάχιστον 192 νεκρούς.

Η SOUTHCOM σημείωσε πως η αμερικανική ακτοφυλακή ειδοποιήθηκε για να «ενεργοποιήσει το σύστημα έρευνας και διάσωσης», χωρίς να διευκρινίσει την τύχη του επιζήσαντα.

Η νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται· ειδικοί, στελέχη του ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) καταγγέλλουν πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαπράττουν «παράνομες εξωδικαστικές δολοφονίες».

