Υπάρχει μια γιγαντιαία βαρυτική «τρύπα» στον Ινδικό Ωκεανό και ίσως γνωρίζουμε γιατί

Η περαιτέρω έρευνα και η συλλογή γεωφυσικών δεδομένων θα είναι κρίσιμες για τη μελέτη των βαρυτικών ανωμαλιών και τις επιπτώσεις τους στη γεωφυσική και σεισμολογία.

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη θεωρείται σταθερή, ωστόσο ο πλανήτης μας δεν είναι μια ομοιόμορφη σφαίρα. Η επιφάνειά του παρουσιάζει ανωμαλίες και ανισομορφίες, σχηματίζοντας το λεγόμενο γεοειδές.

Βαθιά κάτω από τον Ινδικό Ωκεανό, η δύναμη της βαρύτητας μειώνεται σημαντικά, δημιουργώντας μια τεράστια βαρυντική κοιλότητα, που εκτείνεται σε περίπου τρία εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, στην περιοχή όπου ο πυθμένας του ωκεανού βυθίζεται σε μια γιγαντιαία κατάντη.

Η συγκεκριμένη βαρυτική ανωμαλία αποτελεί μια από τις πιο αινιγματικές στη Γη και έχει μελετηθεί εκτενώς. Ναυτικές αποστολές και δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν ότι τα επίπεδα της θάλασσας κοντά στην άκρη της Ινδικής υποηπείρου έχουν μειωθεί, αποτέλεσμα της βαρυτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της κατάντη στον Ινδικό Ωκεανό και των γεωλογικών δομών που την περιβάλλουν.

Ωστόσο, η αιτία αυτής της εξασθένισης παρέμενε ασαφής μέχρι πρόσφατα.

Νέα θεωρία για την προέλευση της βαρυτικής κοιλότητας

Δύο επιστήμονες από το Ινδικό Ινστιτούτο Επιστημών προτείνουν μια νέα εξήγηση για το φαινόμενο.

Σύμφωνα με την έρευνά τους, η απάντηση βρίσκεται πάνω από 1.000 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπου τα ψυχρά και πυκνά υπολείμματα ενός αρχαίου ωκεανού βυθίστηκαν κάτω από την Αφρική πριν από περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια, προκαλώντας ανύψωση καυτού μάγματος.

Οι επιστημονικές τους υποθέσεις βασίζονται σε προσομοιώσεις σε υπολογιστές και προσθέτουν μια νέα διάσταση στην κατανόηση των βαρυτικών ανωμαλιών της περιοχής.

Προοπτικές και μελλοντικές έρευνες

Παρόλο που τα ευρήματα αυτά δεν αναμένεται να κλείσουν οριστικά την έντονη επιστημονική διαμάχη για την προέλευση της βαρυτικής κοιλότητας στον Ινδικό Ωκεανό, ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω έρευνα. Η συγκέντρωση περισσότερων γεωφυσικών δεδομένων και η βελτίωση των γεωλογικών μοντέλων θα είναι καθοριστικές για την επόμενη φάση της μελέτης.

Επιπλέον, η κατανόηση αυτών των βαρυτικών ανωμαλιών μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στη γεωφυσική και τη σεισμολογία.