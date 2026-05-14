Αμβρακικός: Συγκλονιστικό βίντεο με μητέρα δελφίνι που θρηνεί το μικρό της - Αρνείται να το αφήσει

Συγκλονιστικές εικόνες με ένα ρινοδέλφινο να θρηνεί για τον χαμό του μικρού του κατέγραψε σε βίντεο καπετάνιος στην περιοχή του Αμβρακικού. Το δελφίνι κρατούσε στην επιφάνεια το μικρό του και αρνούνταν να το αφήσει.

Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών - «ΑΡΙΩΝ», ανέφερε ότι με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πρόκειται πιθανότατα για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κητώδους στην Ελλάδα και γι’ αυτό έκανε έκκληση προς όλους να μην πλησιάζουν και να μην ενοχλούν το δελφίνι.

Πώς περιέγραψε το περιστατικό ο καπετάνιος που συνάντησε το δελφίνι

«Στις καθημερινές μας εξορμήσεις με την amvrakikoscruises. ζούμε συχνά μοναδικές στιγμές με την άγρια ζωή του Αμβρακικού. Κάποιες όμως μας αγγίζουν βαθιά… Τις τελευταίες δύο μέρες συναντήσαμε μία μητέρα δελφίνα που δεν έφευγε στιγμή από το νεκρό μωρό της. Γύριζε γύρω του, προσπαθούσε ξανά και ξανά να το κρατήσει στην επιφάνεια, σαν να μην μπορούσε να το αποχαιρετήσει. Ενημερώσαμε άμεσα την ΑΡΙΩΝ – Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών και, με τη δική τους καθοδήγηση, προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Όμως η μητέρα στεκόταν συνεχώς δίπλα του, προστατευτική και συγκλονιστική μέσα στον πόνο της. Δεν μας άφηνε να το πάρουμε…», ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook ο Γιάννης Γιοβάνος.

Και συνέχισε: «Και τότε καταλάβαμε πως κάποιες στιγμές δεν χρειάζονται παρέμβαση. Μόνο σεβασμό. Η φύση μάς θυμίζει καθημερινά πως τα ζώα νιώθουν, αγαπούν και θρηνούν. Ας τα προστατεύουμε λίγο περισσότερο».

Η ανακοίνωση του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΡΙΩΝ»

«Ο Αμβρακικός Κόλπος γίνεται τις τελευταίες μέρες μάρτυρας ενός εξαιρετικά σπάνιου και συγκινητικού περιστατικού άγριας ζωής. Μία μητέρα ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus) παραμένει δίπλα στο νεκρό νεογνό της, συνοδεύοντας το και επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική και πένθιμη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από επαγγελματίες της θάλασσας της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου καθώς και Συνεργάτες της Μονάδας Βιοπαρακολούθησης Θαλάσσιων Θηλαστικών του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπως του κ. Γιάννη Γιόβανου από την Amvrakikos Cruises, κάθε ανθρώπινη προσέγγιση προκαλεί έντονο στρες στη μητέρα του ρινοδέλφινου, η οποία προσπαθεί να να το απομακρύνει το μικρό της από ανθρώπους και σκάφη.

Παρακαλούνται θερμά:

• πολίτες και επισκέπτες,

• σκάφη αναψυχής,

• αλιείς,

• κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή,

να ΜΗΝ προσεγγίζουν το δελφίνι και να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας.

Η ανθρώπινη όχληση μπορεί:

• να επηρεάσει σοβαρά τη φυσική διαδικασία θρήνου,

• να προκαλέσει ακραίο στρες,

• να οδηγήσει σε απρόβλεπτη ή επιθετική συμπεριφορά του δελφινιού,

• να επιφέρει ποινικές συνέπειες, καθώς τα θαλάσσια θηλαστικά προστατεύονται αυστηρά από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Ο πληθυσμός των ρινοδέλφινων του Αμβρακικού Κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ιδιαίτερους πληθυσμούς της Μεσογείου, με υψηλή οικολογική αξία για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, η αποφυγή προσέγγισης είναι απαραίτητη και για λόγους ανθρώπινης ασφάλειας, καθώς τα δελφίνια σε κατάσταση έντονου στρες ή προστατευτικής συμπεριφοράς ενδέχεται να αντιδράσουν απρόβλεπτα στην παρουσία ανθρώπων ή σκαφών.

Το πένθος στα κητώδη αποτελεί καταγεγραμμένη και εξαιρετικά σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά. Μητέρες δελφινιών και φαλαινών έχουν παρατηρηθεί διεθνώς να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, μεταφέροντάς τα ή παραμένοντας δίπλα τους πριν τα εγκαταλείψουν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πρόκειται πιθανότ για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κητώδους στην Ελλάδα.

Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών-«ΑΡΙΩΝ», παρακολουθεί επιστημονικά το περιστατικό και ενημερώνει διεθνείς οργανισμούς και διακρατικές συμβάσεις προστασίας θαλάσσιων θηλαστικών..

Ο σεβασμός στην ηρεμία του ζώου είναι πράξη πολιτισμού, ενσυναίσθησηςκαι ουσιαστικής προστασίας της άγριας ζωής».