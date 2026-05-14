Έρευνα αποκάλυψε ένα αιθέριο έλαιο που μειώνει την αρτηριακή πίεση

Μια μικρή ημερήσια δόση ελαίου μέντας μείωσε την αρτηριακή πίεση σε μια νέα δοκιμή.

Το έλαιο μέντας συνήθως σχετίζεται με την πέψη, όχι με την υγεία της καρδιάς.

Αλλά μια νέα ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή υποδηλώνει, ότι μια μικρή ημερήσια δόση μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της αρτηριακής πίεσης σε ενήλικες με ελαφρώς αυξημένα επίπεδα πίεσης.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η έρευνα περιελάμβανε 40 ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών με προϋπέρταση ή υπέρταση σταδίου 1, που δεν λάμβαναν συνταγογραφούμενα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση. Οι συμμετέχοντες έλαβαν έλαιο μέντας ή εικονικό φάρμακο με γεύση μέντας για 20 ημέρες. Η ομάδα μέντας έλαβε 50 μικρολίτρα αραιωμένα σε νερό δύο φορές την ημέρα (σύνολο 100 μικρολίτρα την ημέρα).

Μετά από 20 ημέρες, η συστολική αρτηριακή πίεση (ο μεγαλύτερος αριθμός στην μέτρηση) ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα ελαίου μέντας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Η προσαρμοσμένη διαφορά ήταν περίπου 8,5 mmHg. Η διαστολική αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός ηρεμίας ήταν επίσης χαμηλότεροι στην ομάδα μέντας.

Αυτό είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, ειδικά επειδή ακόμη και οι μέτριες μειώσεις της αρτηριακής πίεσης μπορούν να επηρεάσουν τον μακροπρόθεσμο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αλλά η μελέτη ήταν μικρή και σύντομη, επομένως τα ευρήματα θα πρέπει να θεωρηθούν πολλά υποσχόμενα, αλλά όχι οριστικά.

Γιατί το έλαιο μέντας επηρεάζει την αρτηριακή πίεση;

Η πιθανή «υπεύθυνη» δραστική ουσία είναι η μενθόλη, ένα από τα κύρια συστατικά του ελαίου μέντας. Οι ερευνητές προτείνουν ότι η μενθόλη μπορεί να ενεργοποιήσει τα κανάλια TRPM8 (Transient Receptor Potential Melastatin 8), που εμπλέκονται στον αγγειακό τόνο, βοηθώντας ενδεχομένως τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν.

Αυτός ο μηχανισμός είναι βιολογικά εύλογος, αλλά δεν έχει αποδειχθεί πλήρως σε αυτήν τη δοκιμή. Η μελέτη μέτρησε τα αποτελέσματα της αρτηριακής πίεσης, όχι λεπτομερείς δείκτες μονοξειδίου του αζώτου, ενδοθηλιακούς ή αυτόνομους δείκτες, επομένως η εξήγηση παραμένει, εν μέρει, θεωρητική.

Τι καθιστά σημαντική αυτήν την μελέτη;

Σε πολλά άτομα με ελαφρώς υψηλή αρτηριακή πίεση συνιστάται να βελτιώσουν πρώτα τις συνήθειες του τρόπου ζωής τους, ειδικά όταν ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι χαμηλός. Ένα οικονομικό, καλά ανεκτό συμπλήρωμα θα μπορούσε να γίνει χρήσιμο εάν μεγαλύτερες μελέτες επιβεβαιώσουν την επίδραση.

Ωστόσο, το έλαιο μέντας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο αποδεδειγμένων μέτρων όπως η διαχείριση βάρους, η τακτική σωματική δραστηριότητα, η μείωση του νατρίου, η υγιεινή για την καρδιά διατροφή, ο περιορισμός του αλκοόλ και η λήψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, όταν χρειάζεται.

Η έρευνα είχε σημαντικούς περιορισμούς

  • Η δοκιμή περιελάμβανε μόνο 40 συμμετέχοντες
  • Η παρέμβαση διήρκεσε μόλις 20 ημέρες
  • Οι συμμετέχοντες είχαν προϋπέρταση ή σταδίου 1 υπέρταση, όχι σοβαρή υπέρταση
  • Άτομα με διαβήτη, καρδιαγγειακή νόσο, νεφρική δυσλειτουργία, εγκυμοσύνη, γαλουχία ή συνταγογραφούμενα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση αποκλείστηκαν
  • Η αρτηριακή πίεση μετρήθηκε σε κλινικό περιβάλλον, όχι με 24ωρη παρακολούθηση

Οπότε, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι το έλαιο μέντας λειτουργεί για όλους όσοι έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, ούτε ότι το αποτέλεσμα διαρκεί μακροπρόθεσμα.

Είναι ασφαλές το έλαιο μέντας;

Το έλαιο μέντας είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σωστά, αλλά όπως κάθε αιθέριο έλαιο υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου. Πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνουν καούρα, ναυτία, κοιλιακό άλγος, ξηροστομία ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, νόσο της χοληδόχου κύστης, ηπατική νόσο, νεφρική νόσο, εγκυμοσύνη, θηλασμό, αλλεργίες στην μέντα ή παίρνουν πολλαπλά φάρμακα θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό πριν από τη χρήση. Όποιος λαμβάνει φάρμακα για την αρτηριακή πίεση δεν πρέπει να προσθέτει έλαιο μέντας ή να προσαρμόζει τη θεραπεία χωρίς ιατρική συμβουλή.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το τσάι μέντας το ίδιο με το έλαιο μέντας;

Όχι. Το τσάι μέντας είναι πολύ λιγότερο συμπυκνωμένο. Η μελέτη εξέτασε μετρημένο αιθέριο έλαιο μέντας, όχι τσάι.

Είναι ασφαλές να καταπίνω αιθέρια έλαια;

Δεν είναι όλα τα αιθέρια έλαια ασφαλή για κατάποση. Το έλαιο μέντας που χρησιμοποιείται εσωτερικά θα πρέπει να είναι ένα προϊόν που προορίζεται ειδικά για από του στόματος χρήση και μόνο σε μετρημένες ποσότητες. Τα αδιάλυτα ή ακατάλληλα αιθέρια έλαια μπορούν να ερεθίσουν το στόμα, τον λαιμό, το στομάχι ή να προκαλέσουν τοξικότητα.

Ποιες αλλαγές στην αρτηριακή πίεση θα πρέπει να οδηγήσουν σε ιατρική φροντίδα;

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν οι μετρήσεις στο σπίτι είναι επανειλημμένα πάνω από 140/90 mmHg, εάν οι μετρήσεις αυξηθούν ξαφνικά πολύ υψηλότερα από το συνηθισμένο ή εάν η υψηλή αρτηριακή πίεση συνοδεύεται από πόνο στο στήθος, δύσπνοια, σοβαρό πονοκέφαλο, σύγχυση, αδυναμία ή αλλαγές στην όραση.

Συμπέρασμα

Η νέα δοκιμή υποδηλώνει ότι μια πολύ μικρή ημερήσια δόση ελαίου μέντας μπορεί να μειώσει τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση σε ενήλικες με ελαφρώς αυξημένες μετρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ενδιαφέρον και βιολογικά εύλογο, αλλά τα στοιχεία είναι ακόμη πρώιμα.

Προς το παρόν, το έλαιο μέντας θα πρέπει να θεωρείται ως πιθανή υποστηρικτική επιλογή, όχι ως υποκατάστατο θεραπείας. Απαιτούνται μεγαλύτερες, πιο μακροχρόνιες μελέτες προτού μπορέσει να προταθεί ως τυπική στρατηγική για την αρτηριακή πίεση.

Πηγές:
medicalxpress.com
nih.gov
heart.org

