Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

Μία σχεδόν μεταφυσική σκηνή διαδραματίστηκε στη διάρκεια της ανακάλυψης

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τον Αύγουστο του 2024 ανακαλύφθηκε κάτω από το Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας ένας σφραγισμένος ταφικός θάλαμος με 12 πλήρεις σκελετούς σε αρθρωτή κατάσταση.
  • Η ανασκαφή έγινε από μια ιορδανο
  • αμερικανική ομάδα υπό τον Δρ Pearce Paul Creasman, μετά από άδεια της Ιορδανικής κυβέρνησης.
  • Οι σκελετοί συνοδεύονταν από χάλκινα εργαλεία, σιδερένια αντικείμενα και κεραμικά αγγεία, ενώ ένα κεραμικό κύπελλο αποδείχθηκε ότι ήταν κομμάτι μιας κανάτας του πρώτου αιώνα π.Χ.
  • Η Πέτρα ήταν πρωτεύουσα του βασιλείου των Ναβαταίων, που έλεγχαν διαδρομές καραβανιών και δημιούργησαν ένα εξελιγμένο υδρολογικό δίκτυο για την υποστήριξη της πόλης.
  • Το Θησαυροφυλάκιο, παρότι θεωρείται από πολλούς ως βασιλικό μαυσωλείο, παραμένει αινιγματικό λόγω έλλειψης επιγραφών και ιστορικών εγγράφων των Ναβαταίων.
Snapshot powered by AI

Σαν ανακάλυψη βγαλμένη από τις ταινίες του Ιντιάνα Τζόουνς.

Για δύο χιλιετίες, οι επισκέπτες στο θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας κοιτούσαν την πρόσοψη μήκους 40 μέτρων, λαξευμένη από ροζ-κόκκινο ψαμμίτη από χέρια Ναβαταίων.

Αυτό που βρισκόταν από κάτω παρέμεινε κρυμμένο μέχρι τον Αύγουστο του 2024, όταν μια ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε έναν σφραγισμένο ταφικό θάλαμο με 12 πλήρεις σκελετούς μέσα.

skeleti.jpg

Μια κοινή ιορδανο-αμερικανική ομάδα, με επικεφαλής τον Δρ Pearce Paul Creasman του Αμερικανικού Κέντρου Ερευνών, έσκαψε κάτω από τη δεξιά πλευρά του Θησαυροφυλακίου και χτύπησε έναν ταφικό θάλαμο γεμάτο με άθικτα λείψανα και κτερίσματα. Το επεισόδιο προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στην πρεμιέρα της σεζόν του Discovery Channel's Expedition Unknown.

Οι τάφοι της Πέτρας, παρ' όλο το μεγαλείο τους, βρίσκονταν σχεδόν πάντα άδειοι.

Η αρχική ανασκαφή ξεκίνησε με μια υποψία και μια σειρά από εικόνες ραντάρ σε κλίμακα του γκρι. Το 2003, οι ανασκαφείς αποκάλυψαν αρκετούς τάφους, αλλά το έργο σταμάτησε λόγω ελλείψεων χρηματοδότησης και των εγκρίσεων που απαιτούνταν για να σκάψουν σε ένα από τα πιο προστατευόμενα μνημεία της Ιορδανίας.

Το 2024 επανήλθαν και βάσει των στοιχείων η κυβέρνηση της Ιορδανίας χορήγησε άδεια εκσκαφής.

Αυτό που βγήκε από αυτή την άμμο ήταν ένας ορθογώνιος θάλαμος λαξευμένος στον βράχο κάτω από το Θησαυροφυλάκιο. Μέσα βρίσκονταν 12 σκελετοί, όλοι αρθρωτοί, κάθε οστό ακουμπούσε στην αρχική του θέση. Στην αρχαιολογία, η άρθρωση είναι ένα ισχυρό σήμα. Σημαίνει ότι οι νεκροί αναπαύονταν με προσοχή και ότι κανείς δεν επέστρεψε αργότερα για να λεηλατήσει τον τάφο. «Οι ταφές σε αυτόν τον τάφο είναι αρθρωτές, επομένως αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο», είπε ο Creasman στους δημοσιογράφους.

Γύρω από τα σώματα, η ομάδα κατέγραψε χάλκινα εργαλεία, σιδερένια αντικείμενα και κεραμικά αγγεία διαφόρων μεγεθών. Το πιο εντυπωσιακό αντικείμενο κάθισε στα χέρια ενός σκελετού: ένα κεραμικό κύπελλο.

Για το πλήρωμα που στεκόταν σε έναν θάλαμο ακριβώς κάτω από την πρόσοψη που το Χόλιγουντ έκανε τον τόπο ανάπαυσης του Αγίου Δισκοπότηρου, η ομοιότητα ήταν αλλόκοτη. Η ταινία του 1989 Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία είχε μετατρέψει το Θησαυροφυλάκιο στον φανταστικό ναό του Δισκοπότηρου. Τώρα, 35 χρόνια αργότερα, ένα πραγματικό κύπελλο εμφανίστηκε σε έναν πραγματικό τάφο στην ίδια ακριβώς τοποθεσία.

«Ήταν πραγματικά αυτή η φοβερή στιγμή της ιστορίας που μιμείται την τέχνη», είπε ο Γκέιτς. Μεταγενέστερη ανάλυση δρόσισε την κινηματογραφική συγκίνηση. Το κύπελλο ήταν το σπασμένο επάνω τμήμα μιας κανάτας, ένα οικιακό αντικείμενο που επαναχρησιμοποιήθηκε ως ταφική προσφορά. Η χρονολόγησή του ευθυγραμμίζεται με τον πρώτο αιώνα π.Χ., όταν πιθανότατα σκαλίστηκε το Θησαυροφυλάκιο.

Τα οστά έλεγαν μια πιο σκληρή ιστορία. Οι πορώδεις τοίχοι από ψαμμίτη αφήνουν την υγρασία να εισχωρήσει στον θάλαμο για αιώνες. Σε συνδυασμό με τις εποχιακές πλημμύρες της Πέτρας, η υγρασία είχε επικαλύψει αρκετούς σκελετούς με μούχλα. Οποιοδήποτε οργανικό υλικό, λινά περιτυλίγματα, δέρμα, ξύλινες χάντρες, πιθανότατα είχε διαλυθεί εδώ και πολύ καιρό. Αυτό που επέζησε ήταν μέταλλο, ψημένος πηλός και αρκετό οστό για να δώσει μια ιστορία, εάν η εργαστηριακή εργασία μπορεί να το εξαγάγει.

APTOPIX Mideast Jordan Petra Ecotourism

Ένας Ιορδανός φρουρός της φυλής των Βεδουίνων στέκεται μπροστά από το Αλ Καζνέ (Al Khazneh), που στα αραβικά σημαίνει «Θησαυροφυλάκιο», την πιο εντυπωσιακή από τις πολλές προσόψεις που έχουν λαξευτεί στα βουνά, στην αρχαία πόλη της Πέτρας, στην Ιορδανία (2014)

AP/Mohammad Hannon

Μια Αυτοκρατορία της Ερήμου Χτισμένη στο Νερό και το Εμπόριο

Η Πέτρα βρίσκεται σε μια ξηρή λεκάνη στη νότια Ιορδανία.

Το βασίλειο των Ναβαταίων ανέβηκε στην εξουσία μεταξύ του τέταρτου αιώνα π.Χ. και του 106 μ.Χ. ελέγχοντας τις διαδρομές των καραβανιών που μετέφεραν λιβάνι, μύρο και μπαχαρικά από την Αραβία στη Μεσόγειο.

Για να υποστηρίξουν μια πρωτεύουσα περίπου 30.000 κατοίκων σε μια κοιλάδα σχεδόν χωρίς βροχή, οι Ναβαταίοι έχτισαν ένα δίκτυο φραγμάτων, καναλιών και δεξαμενών που εξακολουθεί να προκαλεί μελέτη σήμερα.

Η αρχιτεκτονική της πόλης δείχνει το ίδιο μείγμα φιλοδοξίας και δεξιοτήτων. Ναοί, τάφοι και θέατρα ήταν λαξευμένοι κατευθείαν σε βράχους, με τις προσόψεις τους να συνδυάζουν ελληνιστικούς κίονες με τοπικά μοτίβα.

Η UNESCO ανέφερε την «Εξαιρετική Παγκόσμια Αξία» της τοποθεσίας όταν έγραψε την Πέτρα ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1985. Δύο δεκαετίες αργότερα, μια παγκόσμια δημοσκόπηση το τοποθέτησε μεταξύ των Νέων Επτά Θαυμάτων του Κόσμου, μαζί με το Σινικό Τείχος της Κίνας, το Μάτσου Πίτσου και το Κολοσσαίο, όπως καταγράφηκε από την Britannica.

Ωστόσο, παρ' όλη τη φήμη της, η Πέτρα κρατά τα μυστικά της. Οι Ναβαταίοι δεν άφησαν πίσω τους μακροσκελή γραπτά αρχεία. Οι ταφικές πρακτικές και η κοινωνική δομή τους έχουν συνδυαστεί από ελληνικές και ρωμαϊκές αναφορές και από φυσικά στοιχεία που εξακολουθούν να αναδύονται από το έδαφος. Το ίδιο το Θησαυροφυλάκιο παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι χρησίμευε ως βασιλικό μαυσωλείο, αλλά καμία επιγραφή δεν το επιβεβαιώνει. Το όνομά του προέρχεται από έναν τοπικό μύθο ότι ο θησαυρός ενός φαραώ βρισκόταν κρυμμένος στην τεφροδόχο που ήταν σκαλισμένη στην κορυφή του, μια ιστορία που προσελκύει ένα εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48ΚΟΣΜΟΣ

«Σαρώνει» ο Ρούμπιο με τη φόρμα «Νίκολας Μαδούρο»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πήγε να πατήσει αστυνομικό μετά από καυγά για να ξεφύγει - Έρευνες για τον εντοπισμό του

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ένας λυράρης χωρίς σύνορα: Παίζει από Παντελίδη μέχρι pop hits και «γκρεμίζει» το TikTok

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Τραυματίστηκε λιμενεργάτης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό ντελιβερά στη Λαμία

23:12LIFESTYLE

Ρόκερ σταρ παθαίνει διάσειση σε συναυλία όταν θαυμαστής του πετάει τηλέφωνο στο κεφάλι

23:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Πανεπιστήμιο του Πρίστον αλλάζει τον 133 ετών Κώδικα Τιμής

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χιλιάδες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χαθούν στις 25 Μαΐου

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετά τη Ryanair αποχωρεί και η FedEx από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια το φορολογικό νομοσχέδιο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο δήμος Νέας Σμύρνης αποσύρει τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω βανδαλισμών

22:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενδοσχολικές εξετάσεις 2026: Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα για Γυμνάσια και Λύκεια

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητικές εκλογές 2026: Ολοκληρώνεται η καταμέτρηση - Διαφορετικά αποτελέσματα δίνουν οι παρατάξεις

22:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα θα κάνει μια στενή συνάντηση με τη Γη

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Εξαφάνιση 13χρονου από τα Μουδανιά

22:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γερουσία επιβεβαιώνει τον Kevin Warsh ως νέο επικεφαλής της Fed

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Παράθυρο ελπίδας από Βανς: Οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

22:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αίτημα να κληθούν σε ακρόαση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Διοικητής της ΕΥΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το καθοριστικό Game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της - «Μαμά μου, σ’ ευχαριστώ πολύ»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Τους έπιασαν σε ερωτικές περιπτύξεις εν πτήσει και συνελήφθησαν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο

21:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

21:58ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική διέλευση πέντε τουρκικών αλιευτικών στις Κυκλάδες - Βίντεο ντοκουμέντο

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Westad: Κίνδυνος «μαύρου κύκνου» - Προειδοποίηση για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο παρά τη συνάντηση Τραμπ -Σι

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χιλιάδες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χαθούν στις 25 Μαΐου

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Εξαφάνιση 13χρονου από τα Μουδανιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ