«Η πίκρα με πίκρα περνάει»: Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια στο Game 5 των playoffs της EuroLeague
Snapshot
- Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια στο Game 5 των playoffs της EuroLeague και δεν θα συμμετάσχει στο φετινό Final Four.
- Η ήττα στην Roig Arena στέρησε από την ομάδα την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
- Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εξέφρασε την πίκρα του για τον αποκλεισμό μέσω Instagram story.
- Ο Γιαννακόπουλος τόνισε την αποφασιστικότητα για επιστροφή και την ικανότητα της ομάδας να ανακάμπτει από τις δυσκολίες.
- Το μήνυμα του ιδιοκτήτη περιείχε στοιχεία ανασύνταξης και ελπίδας για το μέλλον του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υπερβεί τη Βαλένθια στο κρίσιμο Game 5 των playoffs της EuroLeague, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό και μένοντας εκτός του φετινού Final Four που θα διεξαχθεί στο T-Center. Η ήττα στην Roig Arena στέρησε από την ομάδα το μεγάλο ραντεβού της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά του μέσω ενός Instagram story. Φανερά επηρεασμένος από τον αποκλεισμό και έχοντας μαζί του τον αγαπημένο του γάτο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με “σπασμένη” φωνή εξέφρασε την πίκρα του, αλλά και την αποφασιστικότητα για επιστροφή.
«Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα ανασύνταξης και ελπίδας για το μέλλον της ομάδας.