«Η πίκρα με πίκρα περνάει»: Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού

Το μήνυμα του ιδιοκτήτη περιείχε στοιχεία ανασύνταξης και ελπίδας για το μέλλον του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υπερβεί τη Βαλένθια στο κρίσιμο Game 5 των playoffs της EuroLeague, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό και μένοντας εκτός του φετινού Final Four που θα διεξαχθεί στο T-Center. Η ήττα στην Roig Arena στέρησε από την ομάδα το μεγάλο ραντεβού της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά του μέσω ενός Instagram story. Φανερά επηρεασμένος από τον αποκλεισμό και έχοντας μαζί του τον αγαπημένο του γάτο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με “σπασμένη” φωνή εξέφρασε την πίκρα του, αλλά και την αποφασιστικότητα για επιστροφή.

«Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα ανασύνταξης και ελπίδας για το μέλλον της ομάδας.

