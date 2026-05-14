«Η πίκρα με πίκρα περνάει»: Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια στο Game 5 των playoffs της EuroLeague

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια στο Game 5 των playoffs της EuroLeague και δεν θα συμμετάσχει στο φετινό Final Four.
  • Η ήττα στην Roig Arena στέρησε από την ομάδα την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
  • Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εξέφρασε την πίκρα του για τον αποκλεισμό μέσω Instagram story.
  • Ο Γιαννακόπουλος τόνισε την αποφασιστικότητα για επιστροφή και την ικανότητα της ομάδας να ανακάμπτει από τις δυσκολίες.
  • Το μήνυμα του ιδιοκτήτη περιείχε στοιχεία ανασύνταξης και ελπίδας για το μέλλον του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υπερβεί τη Βαλένθια στο κρίσιμο Game 5 των playoffs της EuroLeague, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό και μένοντας εκτός του φετινού Final Four που θα διεξαχθεί στο T-Center. Η ήττα στην Roig Arena στέρησε από την ομάδα το μεγάλο ραντεβού της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά του μέσω ενός Instagram story. Φανερά επηρεασμένος από τον αποκλεισμό και έχοντας μαζί του τον αγαπημένο του γάτο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με “σπασμένη” φωνή εξέφρασε την πίκρα του, αλλά και την αποφασιστικότητα για επιστροφή.

«Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα ανασύνταξης και ελπίδας για το μέλλον της ομάδας.

