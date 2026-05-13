Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

Μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από συγκεκριμένα κέντρα αποφάσεων και συγκεκριμένη μερίδα του ελληνικού και του ισπανικού Τύπου για να «χτυπηθεί» ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, η αγάπη του κόσμου όμως σήμερα το απόγευμα στη Βαλένθια «μίλησε» από μόνη της.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατά την αναχώρηση της ομάδας από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει για τη «Roig Arena» έγινε πόλος έλξης για Ισπανούς και Έλληνας φιλάθλους οι οποίοι τον αποθέωσαν και φωτογραφήθηκαν μαζί του σε άριστο κλίμα.

Αδιάψευστος μάρτυρας ο φωτογραφικός φακός…