Αταμάν: «Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα πάρει Euroleague»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση που έτυχε η ομάδα του από τη διαιτησία και στο Game 5 και στη σειρά συνολικά.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Αρχικά, θέλω να συγχαρώ την Βαλένθια. Όλη την σεζόν έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ. Το να κάνεις το 3-2 από το 0-2 είναι πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια. Είναι τα play-offs, κάποιες φορές στην σειρά έχεις νεύρα, εγώ, οι παίκτες μου, η ομάδα της Βαλένθια, ο προπονητής της Βαλένθια. Πρέπει να αποδεχτούμε την ήττα και για αυτό θέλω να συγχαρώ την Βαλένθια.

Θέλω να πω ότι παίξαμε απαίσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε την Βαλένθια, δεν βρήκαν πόντους στον αιφνιδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα λέι-απ από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν.

Τέλος, όταν τσέκαρα τα στατιστικά είδα ότι τα δίποντα και τα τρίποντα είναι παρόμοια. Αλλά ξανά στα φάουλ δεν υπάρχει ισορροπία. Η Βαλένθια εκτέλεσε 29 βολές και εμείς 8. Όπως έγινε και στο Game 4. Αυτό είναι όλο. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο για αυτό, αλλά είναι πολύ περίεργο. Η Βαλένθια έπαιξε aggressive μπάσκετ, aggressive άμυνα και εκτελέσαμε μόλις 8 βολές και αυτοί 29, όπως έγινε στο ΟΑΚΑ. Στο τελευταίο ματς εκτέλεσαν διπλάσιες βολές από εμάς.

Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο ματς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Euroleague, ο Κέντρικ Ναν, δεν εκτέλεσε καμία βολή. Τρίτο παιχνίδι στην σειρά. Στο Game 3, στο Game 4 στο ΟΑΚΑ και απόψε στην Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά, δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή. Ο Κέντρικ Ναν, ο δεύτερης καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα».

Για τα φάουλ που χρεώθηκε ο Ναν και αν έπαιξαν ρόλο στο ότι δεν εκτέλεσε φάουλ: «Αν δεν παίρνει τα φάουλ που περιμένει, παίκτες όπως ο Ναν αγχώνονται στο παρκέ. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι για αυτό».

Για το τι άλλαξε στην σειρά από το 2-0: «Στα δύο πρώτα ματς η διαφορά ήταν στον πόντο. Ήταν κλειστή σειρά. Μόνο απόψε η Βαλένθια είχε μεγάλη διαφορά, τα υπόλοιπα ματς ήταν κλειστά. Η Βαλένθια έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, ομαδικό μπάσκετ, έπαιξαν εξαιρετική άμυνα, aggressive άμυνα και νομίζω στους διαιτητές αρέσει τέτοιο μπάσκετ.

Για τέλος, θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final-Four η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Euroleague. Αν τα κριτήρια είναι ίδια στο Final-Four η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό, την Ευρωλίγκα».

Για το ότι είπε ότι αν δεν κερδίσει την Euroleague ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσει: «Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντεξυη Τύπου. Αντίο».

