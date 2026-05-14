Τι είναι η «Παγίδα του Θουκυδίδη» στην οποία αναφέρθηκε ο Σι Τζινπίνγκ

Στη σύγχρονη πολιτική επιστήμη, η «παγίδα του Θουκυδίδη» περιγράφει τη σχέση της Κίνας με τις ΗΠΑ. σε ιστορική αντιστοιχία με την Αθήνα και τη Σπάρτη του 5ου αιώνα π.Χ., όταν η Σπάρτη ήταν η κυρίαρχη δύναμη και η Αθήνα ήταν η ανερχόμενη

  • Η «παγίδα του Θουκυδίδη» περιγράφει την πιθανή σύγκρουση μεταξύ μιας κυρίαρχης δύναμης και μιας ανερχόμενης, όπως ανάμεσα σε Σπάρτη και Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ., και σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
  • Ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Γκρέιαμ T. Άλλισον ανέπτυξε τη θεωρία σε βιβλίο και μελέτη που έδειξε ότι 12 από 16 ιστορικές περιπτώσεις τέτοιων ανταγωνισμών κατέληξαν σε πόλεμο.
  • Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ έχει αναφερθεί στην παγίδα του Θουκυδίδη, καλώντας σε συνεργασία για την αποφυγή σύγκρουσης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.
  • Η θεωρία έχει δεχθεί κριτική, καθώς θεωρείται ότι βασίζεται σε δυτικές και αρχαιοελληνικές αναλογίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στη σύγχρονη κατάσταση των ΗΠΑ και Κίνας.
  • Τα κινεζικά κρατικά μέσα έχουν χρησιμοποιήσει την αφήγηση της παγίδας του Θουκυδίδη για να προωθήσουν σχέσεις εξουσίας που ευνοούν την Κίνα.
Τον όρο «παγίδα του Θουκυδίδη» επινόησε ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Γκρέιαμ T. Άλλισον στο βιβλίο του «Προορισμένοι για πόλεμο: Μπορούν οι ΗΠΑ και η Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη» για να περιγράψει την ερμηνεία του μεγάλου ιστορικού για τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου.

Με λίγα λόγια η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι όταν μια ισχυρή κυρίαρχη δύναμη αντιλαμβάνεται την άνοδο μιας άλλης που απειλεί να την επισκιάσει, μοιραίως οδηγείται σε σύγκρουση μαζί της. Τον 5ο αιώνα π.Χ. η Σπάρτη ήταν η κυρίαρχη δύναμη και η Αθήνα ήταν η ανερχόμενη. Αφορμές για την σύρραξη υπήρξαν πολλές, αλλά η αιτία ήταν αυτή. Ο όρος εκτοξεύτηκε σε δημοτικότητα το 2015 και εφαρμόζεται έκτοτε για να αναλύσει τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ.

Για να προωθήσει τη θεωρία του, ο Άλισον ηγήθηκε μιας μελέτης στο Κέντρο Επιστήμης και Διεθνών Υποθέσεων Belfer του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η οποία διαπίστωσε ότι, μεταξύ ενός δείγματος 16 ιστορικών περιπτώσεων μιας αναδυόμενης δύναμης που ανταγωνιζόταν μια κυρίαρχη δύναμη, οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο.

Ο όρος και τα επιχειρήματα γύρω από αυτόν έχουν επηρεάσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και Αμερικανούς και Κινέζους πολιτικούς. Μια μελέτη περίπτωσης του όρου από τον Alan Greeley Misenheimer, η οποία δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Εθνικών Στρατηγικών Μελετών, τον στρατιωτικό ερευνητικό βραχίονα του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας , ανέφερε ότι «έχει λάβει παγκόσμια προσοχή από τότε που εισήλθε στο λεξικό των διεθνών σχέσεων ».

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγ έχει αναφερθεί κι άλλες φορές στον όρο, προειδοποιώντας ότι «Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη». Ο όρος απέκτησε περαιτέρω επιρροή το 2018 ως αποτέλεσμα της αύξησης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς σε σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών της Κίνας προς τις ΗΠΑ, οδηγώντας σε εμπορικό πόλεμο.

Η μελέτη του Άλισον έχει δεχθεί σημαντική κριτική και οι ακαδημαϊκές απόψεις σχετικά με την αξία της έννοιας της Παγίδας του Θουκυδίδη -ιδίως όσον αφορά μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας- παραμένουν διχασμένες. Ο ακαδημαϊκός Ντέιβιντ Νταοκάι Λι γράφει ότι η θεωρία της Παγίδας του Θουκυδίδη είναι ελαττωματική όπως εφαρμόζεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, επειδή το μοντέλο βασίζεται σε δυτικές και αρχαιοελληνικές αναλογίες. Κατά την άποψη του Λι, παραδείγματα όπως η Γερμανία της δεκαετίας του 1910 διαφέρουν σημαντικά από τη σύγχρονη Κίνα.

Τέλος, ορισμένοι έχουν επισημάνει ότι τα κινεζικά κρατικά μέσα προπαγάνδας έχουν προσκολληθεί στην αφήγηση της Παγίδας του Θουκυδίδη προκειμένου να προωθήσουν ένα σύνολο σχέσεων εξουσίας που ευνοούν την Κίνα.

