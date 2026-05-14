Έλον Μασκ: Έβγαλε selfie μπροστά από την Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο και έγινε viral

Ο Elon Musk χαιρετάει καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, Τρίτη 4 Μαρτίου 2025

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ φάνηκε να διασκεδάζει στο Πεκίνο σήμερα το πρωί – εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία να βγάλει μια φωτογραφία μπροστά από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Σι.

Haha Elon so cutty funny ??? taking pictures around??? https://t.co/fS25kQKebm — Bvevs Areneta Andal (@BvevsA95355) May 14, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως δείχνει τον Μασκ να στέκεται δίπλα σε άλλους ηγέτες επιχειρήσεων και αξιωματούχους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ. Καθώς συνομιλούν και στέκονται σε αρκετές τακτοποιημένες σειρές, ο Μασκ κρατάει ψηλά το τηλέφωνό του και κάνει αργή κυκλική περιστροφή - απαθανατίζοντας τη σκηνή στο αξιοθέατο, ορόσημο του Πεκίνου.

Το κλιπ προβλήθηκε αμέσως εκατοντάδες χιλιάδες φορές, με πολλούς να διασκεδάζουν με την σνυτισυμβατική προσωπικότητα του Μασκ, το ανεπίσημο ύφος του και το φαινομενικό του ύψος.

Elon Musk at the formal welcome ceremony in China:



Twists his neck like the hotel pillow was trash, then goes full tourist mode snapping pics on his phone while everyone else stays stiff.

Legend. pic.twitter.com/H8pPzyMuVs — Inside the conflict (@InsidConflict) May 14, 2026

«Πιστός στη φύση του, ο Μασκ πόζαρε παιχνιδιάρικα για φωτογραφίες σαν παιδί, ενώ όσοι τον περιέβαλαν ήταν ντυμένοι επίσημα και απέπνεαν έναν αέρα εξουσίας», έγραψε ένας χρήστης του X.

«Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά μέχρι να συγκρίνεις - μόλις το καταλάβεις, είναι σοκ. Ο Μασκ είναι τόσο ψηλός που μέσα στο πλήθος, μοιάζει με γερανό ανάμεσα σε κοτόπουλα». Ο Μασκ έδωσε μια σύντομη απάντηση στην ανάρτηση – χωρίς λόγια, απλώς ένα emoji γέλιου.

