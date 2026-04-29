Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας είπε ότι η μήνυσή του κατά της OpenAI και των ηγετικών στελεχών της αφορά το μέλλον μιας τεχνολογίας που «θα μπορούσε και να μας σκοτώσει όλους»

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Έλον Μασκ: Τι κατέθεσε στη δίκη που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης
  • Ο Έλον Μασκ κατέθεσε μήνυση κατά της OpenAI και των ηγετικών της στελεχών, ζητώντας αποζημίωση 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την επιστροφή της εταιρείας σε μη κερδοσκοπική δομή.
  • Ο Μασκ κατηγορεί την OpenAI ότι πρόδωσε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της και εκφράζει ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η OpenAI αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι η μήνυση προέρχεται από ανταγωνιστικά κίνητρα του Μασκ.
  • Η δίκη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον της OpenAI, που σχεδιάζει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο φέτος.
  • Η έκβαση της δίκης ενδέχεται να καθορίσει την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του Μασκ και της OpenAI.
Ο Έλον Μασκ κατηγόρησε την OpenAI, τον διευθύνοντα σύμβουλό της Σαμ Άλτμαν και τον πρόεδρό της Γκρεγκ Μπρόκμαν ότι τον εξαπάτησαν και πρόδωσαν την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της OpenAI και εξέφρασε τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη.

Με τη μήνυσή του στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνιας ζητά αποζημίωση ύψους 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και επιθυμεί η εταιρεία να επιστρέψει σε μη κερδοσκοπική δομή και να απομακρύνει τους Άλτμαν και Μπρόκμαν από το διοικητικό της συμβούλιο.

«Έχω σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη», είπε στην κατάθεσή του ο Μασκ, ο οποίος διαθέτει τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει ευημερία σε όλους, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ολέθριες συνέπειες για την ανθρωπότητα, ανέφερε το αφεντικό του Χ. Εξήγησε ότι αυτό τον οδήγησε να ιδρύσει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο σε «ασφαλή» και «ανοιχτά» συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα σενάριο τύπου “Terminator”», είπε ο Μασκ.

«Βρισκόμαστε εδώ επειδή ο κ. Μασκ αποδείχθηκε ότι είχε τελείως άδικο σχετικά με την OpenAI. Βρισκόμαστε εδώ τώρα επειδή ο κ. Μασκ ανταγωνίζεται πλέον την OpenAI. Επειδή είναι ανταγωνιστής, ο κ. Μασκ θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτεθεί στην OpenAI», δήλωσε ο επικεφαλής δικηγόρος της OpenAI, Μπιλ Σάβιτ, στην εναρκτήρια αγόρευσή του την Τρίτη.

Η ετυμηγορία των ενόρκων θα καθοδηγήσει την δικαστή που θα αποφασίσει αν ο Μασκ θα πάρει αυτό που επιθυμεί: την επαναφορά της OpenAI σε μη κερδοσκοπική δομή, την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, και περίπου 130 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση που θα επιστρέψει στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα της OpenAI.

Η δίκη απειλεί να εκτροχιάσει την OpenAI μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές του Μασκ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης την ώρα που η εταιρεία σχεδιάζει να εισαχθεί φέτος στο χρηματιστήριο. Η OpenAI έχει επανειλημμένα αντικρούσει τους ισχυρισμούς του Μασκ και υποστηρίζει ότι η μήνυσή του βασίζεται σε ζήλια.

Η μάχη μεταξύ δύο από τους μεγαλύτερους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, του Μασκ και του Άλτμαν θα μπορούσε να διαμορφώσει το μέλλον της αναδυόμενης αλλά με μεγάλη επιρροή τεχνολογίας.

Η εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο εκτιμάται ότι θα είναι τεράστια επιτυχία, και τα χρήματα που θα συγκεντρώσει θα μπορούσαν να την βοηθήσουν να κυριαρχήσει σε έναν κλάδο στον οποίο είχε από νωρίς προβάδισμα. Από την άλλη πλευρά, αν ο Μασκ κερδίσει, η δική του εταιρεία xAI θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα έναν σημαντικό ανταγωνιστή της και ενδεχομένως να κάνει ένα άλμα μπροστά.

Διαβάστε επίσης

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Λιάγκας, Σκορδά ή Super Κατερίνα; «Μάχη» για την πρωτιά

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διασωληνωμένη 12χρονη ύστερα από σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Κατηγορούν τη Meta ότι επιτρέπει σε ανήλικους κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε Instagram και Facebook

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα πλαστογράφησε τη διάγνωση καρκίνου του 6χρονου γιου της για να αγοράζει είδη πολυτελείας

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Το αστείο για τον γάμο του με τη Μελάνια και ο έρωτας της μητέρας του για τον ...Κάρολο -«Λυπάμαι αγάπη μου, είναι ένα ρεκόρ που δεν θα ξεπεράσουμε»

11:30ΥΓΕΙΑ

Συνδυασμός 5 κοινών παθήσεων αυξάνει σιωπηλά τον κίνδυνο καρκίνου

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί που μετέφερε τον 89χρονο στον ΕΦΚΑ: «Ήταν χαλαρός σε καλή διάθεση»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον ΟΑΣΘ την Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο Πρωτοδικείο: Η Δικαστική Αστυνομία διευκρινίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητές της

11:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Eξηγήσεις στη Βουλή για τον πόλεμο στο Ιράν θα δώσει ο υπουργός Πολέμου

11:16ΕΘΝΙΚΑ

ICEYE Hellas: Δορυφόροι ελληνικής τεχνολογίας που «βλέπουν» τη Γη σε κάθε συνθήκη

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραγκούνης για 89χρονο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο: Είχε ξαναπάει, ήταν ευγενικός μέχρι τώρα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο, αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα» είπε ο 89χρονος πιστολέρο

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα - Η Πέμπτη που φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Τι κατέθεσε στη δίκη που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης - «Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε σενάριο Terminator»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι Φρουροί της Επανάστασης καταλαμβάνουν πλήρως την εξουσία εν καιρώ πολέμου - Πώς υποβαθμίζεται ο ρόλος του Χαμενεΐ

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων μετά την επίθεση στο πρώην Ειρηνοδικείο

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ΕΦΚΑ-Εφετείο: Ξύπνησαν μνήμες από τον δολοφόνο με το τσεκούρι στην εφορία της Κοζάνης - Τι λέει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει με σε λυγμούς

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη Μυρτώ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο: Οι συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ και η νοσηλεία

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενης σε σούπερ μάρκετ - Ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο, αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα» είπε ο 89χρονος πιστολέρο

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο βασιλιάς Κάρολος στον Τραμπ - Η λαμπερή δεξίωση και τα γκουρμέ πιάτα με...μέλι του Λευκού Οίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ