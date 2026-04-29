Έλον Μασκ: Τι κατέθεσε στη δίκη που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Snapshot Ο Έλον Μασκ κατέθεσε μήνυση κατά της OpenAI και των ηγετικών της στελεχών, ζητώντας αποζημίωση 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την επιστροφή της εταιρείας σε μη κερδοσκοπική δομή.

Ο Μασκ κατηγορεί την OpenAI ότι πρόδωσε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της και εκφράζει ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι η μήνυση προέρχεται από ανταγωνιστικά κίνητρα του Μασκ.

Η δίκη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον της OpenAI, που σχεδιάζει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο φέτος.

Η έκβαση της δίκης ενδέχεται να καθορίσει την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του Μασκ και της OpenAI.

Ο Έλον Μασκ κατηγόρησε την OpenAI, τον διευθύνοντα σύμβουλό της Σαμ Άλτμαν και τον πρόεδρό της Γκρεγκ Μπρόκμαν ότι τον εξαπάτησαν και πρόδωσαν την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της OpenAI και εξέφρασε τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη.

Με τη μήνυσή του στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνιας ζητά αποζημίωση ύψους 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και επιθυμεί η εταιρεία να επιστρέψει σε μη κερδοσκοπική δομή και να απομακρύνει τους Άλτμαν και Μπρόκμαν από το διοικητικό της συμβούλιο.

«Έχω σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη», είπε στην κατάθεσή του ο Μασκ, ο οποίος διαθέτει τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει ευημερία σε όλους, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ολέθριες συνέπειες για την ανθρωπότητα, ανέφερε το αφεντικό του Χ. Εξήγησε ότι αυτό τον οδήγησε να ιδρύσει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο σε «ασφαλή» και «ανοιχτά» συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα σενάριο τύπου “Terminator”», είπε ο Μασκ.

«Βρισκόμαστε εδώ επειδή ο κ. Μασκ αποδείχθηκε ότι είχε τελείως άδικο σχετικά με την OpenAI. Βρισκόμαστε εδώ τώρα επειδή ο κ. Μασκ ανταγωνίζεται πλέον την OpenAI. Επειδή είναι ανταγωνιστής, ο κ. Μασκ θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτεθεί στην OpenAI», δήλωσε ο επικεφαλής δικηγόρος της OpenAI, Μπιλ Σάβιτ, στην εναρκτήρια αγόρευσή του την Τρίτη.

Η ετυμηγορία των ενόρκων θα καθοδηγήσει την δικαστή που θα αποφασίσει αν ο Μασκ θα πάρει αυτό που επιθυμεί: την επαναφορά της OpenAI σε μη κερδοσκοπική δομή, την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, και περίπου 130 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση που θα επιστρέψει στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα της OpenAI.

Η δίκη απειλεί να εκτροχιάσει την OpenAI μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές του Μασκ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης την ώρα που η εταιρεία σχεδιάζει να εισαχθεί φέτος στο χρηματιστήριο. Η OpenAI έχει επανειλημμένα αντικρούσει τους ισχυρισμούς του Μασκ και υποστηρίζει ότι η μήνυσή του βασίζεται σε ζήλια.

Η μάχη μεταξύ δύο από τους μεγαλύτερους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, του Μασκ και του Άλτμαν θα μπορούσε να διαμορφώσει το μέλλον της αναδυόμενης αλλά με μεγάλη επιρροή τεχνολογίας.

Η εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο εκτιμάται ότι θα είναι τεράστια επιτυχία, και τα χρήματα που θα συγκεντρώσει θα μπορούσαν να την βοηθήσουν να κυριαρχήσει σε έναν κλάδο στον οποίο είχε από νωρίς προβάδισμα. Από την άλλη πλευρά, αν ο Μασκ κερδίσει, η δική του εταιρεία xAI θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα έναν σημαντικό ανταγωνιστή της και ενδεχομένως να κάνει ένα άλμα μπροστά.

