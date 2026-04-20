Γαλλία: Εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ να δώσει τη δική του εκδοχή για τα deepfakes

Snapshot Γάλλοι εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ και τη Λίνα Γιακαρίνο να δώσουν εκδοχές σχετικά με τη διάδοση deepfake περιεχομένου και υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην πλατφόρμα X.

Η έρευνα της μονάδας κυβερνοεγκλήματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και εξετάζει κατηγορίες όπως η διάδοση πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων και η άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Η πλατφόρμα X και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok κατηγορούνται για διάδοση deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο και αρνητικές αναρτήσεις, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

Η εισαγγελία του Παρισιού ενημέρωσε τις αμερικανικές αρχές για ενδεχόμενη σκόπιμη χειραγώγηση της αξίας των εταιρειών X και xAI μέσω της διαμάχης με τα deepfakes, πριν την προγραμματισμένη εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2026.

Οι εθελοντικές συνεντεύξεις στοχεύουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της πλατφόρμας X με τη γαλλική νομοθεσία εντός της εθνικής επικράτειας.

Ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ κλήθηκε μαζί με την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο Λίνα Γιακαρίνο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από την μονάδα κυβερνοεγκλήματος σχετικά με τη διάδοση deepfake περιεχομένου.

Ο Μασκ κλήθηκε στο Παρίσι, όπου οι ερευνητές διερευνούν ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά που σχετίζονται με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και deepfake περιεχομένου. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και η Λίντα Γιακαρίνο - η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της X - κλήθηκαν σήμερα (20/4) για «εθελοντικές συνεντεύξεις», ενώ άλλοι υπάλληλοι της πλατφόρμας είχαν προγραμματιστεί να εξεταστούν ως μάρτυρες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Δεν είναι γνωστό εάν ο Μασκ και η Γιακαρίνο θα ταξιδέψουν στο Παρίσι. Ο Μασκ κλήθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στις γαλλικές εγκαταστάσεις της πλατφόρμας X, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 από την μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού. Ο Μασκ και η Γιακαρίνο είχαν προσκληθεί υπό την ιδιότητά τους ως διευθυντές της X κατά τον χρόνο των γεγονότων που διερευνήθηκαν. Η Γιακαρίνο ήταν διευθύνουσα σύμβουλος από τον Μάιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025.

«Αυτές οι εθελοντικές συνεντεύξεις με τα στελέχη έχουν ως στόχο να τους επιτρέψουν να παρουσιάσουν τη θέση τους σχετικά με τα γεγονότα και, όπου είναι σκόπιμο, τα μέτρα συμμόρφωσης που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν», ανέφεραν οι εισαγγελείς. «Σε αυτό το στάδιο, η διεξαγωγή αυτής της έρευνας αποτελεί μέρος μιας εποικοδομητικής προσέγγισης, με απώτερο στόχο να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα Χ συμμορφώνεται με τη γαλλική νομοθεσία, στο βαθμό που λειτουργεί εντός της εθνικής επικράτειας».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Μασκ θα διακινδυνεύσει κυρώσεις εάν δεν παραστεί στην ακρόαση, το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν την έρευνά τους μετά από αναφορές ενός Γάλλου βουλευτή που ισχυριζόταν ότι οι αλγόριθμοι στο X πιθανότατα παραμόρφωσαν τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων. Η έρευνα επεκτάθηκε αφότου το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας, το Grok, δημιούργησε αναρτήσεις που φέρεται να αρνούνταν το Ολοκαύτωμα, το οποίο αποτελεί έγκλημα στη Γαλλία , και διέδωσαν deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων κατηγοριών, την φερόμενη «συνέργεια» στην κατοχή και διάδοση πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων, deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο, την άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και την χειραγώγηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων ως μέρος μιας οργανωμένης ομάδας.

Το Grok, το οποίο δημιουργήθηκε από την xAI και είναι διαθέσιμο μέσω του X, προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή φέτος, αφού κυκλοφόρησε ένα χείμαρρο από σεξουαλικοποιημένες μη συναινετικές deepfake εικόνες, σε απάντηση σε αιτήματα χρηστών του X.

Τον Μάρτιο, η εισαγγελία του Παρισιού ειδοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) – την ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών – υπονοώντας «ότι η διαμάχη γύρω από τα σεξουαλικά άσεμνα deepfakes που δημιουργήθηκαν από την Grok μπορεί να έχει ενορχηστρωθεί σκόπιμα για να αυξήσει τεχνητά την αξία των εταιρειών X και xAI – κάτι που ενδεχομένως συνιστά ποινικό αδίκημα», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει «πριν από την προγραμματισμένη εισαγωγή στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο του 2026 της νέας οντότητας που σχηματίστηκε από τη συγχώνευση της SpaceX και της xAI, σε μια εποχή που η εταιρεία X έχανε σαφώς τη δυναμική της».

