Γαλλία: Εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ να δώσει τη δική του εκδοχή για τα deepfakes

Γάλλοι εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ, μετά τις καταγγελίες για εικόνες κακοποίησης παιδιών στην πλατφόρμα X

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Γαλλία: Εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ να δώσει τη δική του εκδοχή για τα deepfakes
AP.
  • Γάλλοι εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ και τη Λίνα Γιακαρίνο να δώσουν εκδοχές σχετικά με τη διάδοση deepfake περιεχομένου και υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην πλατφόρμα X.
  • Η έρευνα της μονάδας κυβερνοεγκλήματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και εξετάζει κατηγορίες όπως η διάδοση πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων και η άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.
  • Η πλατφόρμα X και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok κατηγορούνται για διάδοση deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο και αρνητικές αναρτήσεις, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.
  • Η εισαγγελία του Παρισιού ενημέρωσε τις αμερικανικές αρχές για ενδεχόμενη σκόπιμη χειραγώγηση της αξίας των εταιρειών X και xAI μέσω της διαμάχης με τα deepfakes, πριν την προγραμματισμένη εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2026.
  • Οι εθελοντικές συνεντεύξεις στοχεύουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της πλατφόρμας X με τη γαλλική νομοθεσία εντός της εθνικής επικράτειας.
Ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ κλήθηκε μαζί με την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο Λίνα Γιακαρίνο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από την μονάδα κυβερνοεγκλήματος σχετικά με τη διάδοση deepfake περιεχομένου.

Ο Μασκ κλήθηκε στο Παρίσι, όπου οι ερευνητές διερευνούν ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά που σχετίζονται με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και deepfake περιεχομένου. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και η Λίντα Γιακαρίνο - η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της X - κλήθηκαν σήμερα (20/4) για «εθελοντικές συνεντεύξεις», ενώ άλλοι υπάλληλοι της πλατφόρμας είχαν προγραμματιστεί να εξεταστούν ως μάρτυρες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Δεν είναι γνωστό εάν ο Μασκ και η Γιακαρίνο θα ταξιδέψουν στο Παρίσι. Ο Μασκ κλήθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στις γαλλικές εγκαταστάσεις της πλατφόρμας X, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 από την μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού. Ο Μασκ και η Γιακαρίνο είχαν προσκληθεί υπό την ιδιότητά τους ως διευθυντές της X κατά τον χρόνο των γεγονότων που διερευνήθηκαν. Η Γιακαρίνο ήταν διευθύνουσα σύμβουλος από τον Μάιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025.

«Αυτές οι εθελοντικές συνεντεύξεις με τα στελέχη έχουν ως στόχο να τους επιτρέψουν να παρουσιάσουν τη θέση τους σχετικά με τα γεγονότα και, όπου είναι σκόπιμο, τα μέτρα συμμόρφωσης που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν», ανέφεραν οι εισαγγελείς. «Σε αυτό το στάδιο, η διεξαγωγή αυτής της έρευνας αποτελεί μέρος μιας εποικοδομητικής προσέγγισης, με απώτερο στόχο να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα Χ συμμορφώνεται με τη γαλλική νομοθεσία, στο βαθμό που λειτουργεί εντός της εθνικής επικράτειας».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Μασκ θα διακινδυνεύσει κυρώσεις εάν δεν παραστεί στην ακρόαση, το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν την έρευνά τους μετά από αναφορές ενός Γάλλου βουλευτή που ισχυριζόταν ότι οι αλγόριθμοι στο X πιθανότατα παραμόρφωσαν τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων. Η έρευνα επεκτάθηκε αφότου το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας, το Grok, δημιούργησε αναρτήσεις που φέρεται να αρνούνταν το Ολοκαύτωμα, το οποίο αποτελεί έγκλημα στη Γαλλία , και διέδωσαν deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων κατηγοριών, την φερόμενη «συνέργεια» στην κατοχή και διάδοση πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων, deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο, την άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και την χειραγώγηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων ως μέρος μιας οργανωμένης ομάδας.

Το Grok, το οποίο δημιουργήθηκε από την xAI και είναι διαθέσιμο μέσω του X, προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή φέτος, αφού κυκλοφόρησε ένα χείμαρρο από σεξουαλικοποιημένες μη συναινετικές deepfake εικόνες, σε απάντηση σε αιτήματα χρηστών του X.

Τον Μάρτιο, η εισαγγελία του Παρισιού ειδοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) – την ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών – υπονοώντας «ότι η διαμάχη γύρω από τα σεξουαλικά άσεμνα deepfakes που δημιουργήθηκαν από την Grok μπορεί να έχει ενορχηστρωθεί σκόπιμα για να αυξήσει τεχνητά την αξία των εταιρειών X και xAI – κάτι που ενδεχομένως συνιστά ποινικό αδίκημα», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει «πριν από την προγραμματισμένη εισαγωγή στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο του 2026 της νέας οντότητας που σχηματίστηκε από τη συγχώνευση της SpaceX και της xAI, σε μια εποχή που η εταιρεία X έχανε σαφώς τη δυναμική της».

Διαβάστε επίσης

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Σεισμός 7,5R στην Ιαπωνία: Κύματα τσουνάμι πλήττουν τις ακτές - «Μεταβείτε σε υψηλότερα σημεία»

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέλλα: Όχημα εξετράπη της πορείας του - Ένας 51χρονος νεκρός

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Η διπλωματία είναι σημαντική, αλλά και η δυσπιστία προς τις ΗΠΑ είναι επιβεβλημένη»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Σαλμά: Καταθέτω μήνυση - Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου για την υπόλειψή μου

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι τοπική αργία

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν οι πληρωμές στους δικαιούχους -  Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη - LIVE

12:28ANNOUNCEMENTS

Τελευταίες παραστάσεις για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε 44χρονη μητέρα - Έφυγε με το αυτοκίνητο και δεν επέστρεψε

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ να δώσει τη δική του εκδοχή για τα deepfakes

12:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Διέρρηξαν εταιρεία και έκλεψαν κλιματιστικό - Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους 2 ανήλικοι

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κεφαλονιά: Αν η ΕΔΕ «δείξει» γιατρό για την ψευδή καταγγελία, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.

12:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στο Περιστέρι – Πελάτης... «τσιλιαδόρος»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φαλαινοκαρχαρίας σε photobombing με κολυμβήτρια - Η αντίδρασή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρα στο Χοκάιντο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο στο Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

11:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 vouchers της ΔΥΠΑ - Δικαιούχοι και διαδικασία

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τα νεότερα για την υγεία του

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι τοπική αργία

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω σε θεατές - Ένας νεκρός

10:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούσα να αντισταθώ»: Ο κυβερνήτης του Artemis II πόσταρε μοναδικό βίντεο της Γης που τράβηξε με iPhone από τη Σελήνη

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ