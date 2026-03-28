ΗΠΑ: Ο Έλον Μάσκ συμμετείχε σε τηλεφωνική συνομιλίας Τραμπ - Μόντι

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Elon Musk παρευρίσκεται στο Σαουδικό Φόρουμ Επενδύσεων στο Κέντρο Κένεντι, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, συμμετείχε ο Ίλον Μασκ.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και αφορούσε τον πόλεμο στο Ιράν, έγραψε την Παρασκευή (27/03) η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Δεν είναι σαφές γιατί ο Μασκ ήταν στην τηλεφωνική συνομιλία ή εάν μίλησε, σημείωσε η εφημερίδα

