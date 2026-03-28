ΗΠΑ: Ο Έλον Μάσκ συμμετείχε σε τηλεφωνική συνομιλίας Τραμπ - Μόντι
Σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, συμμετείχε ο Ίλον Μασκ.
Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και αφορούσε τον πόλεμο στο Ιράν, έγραψε την Παρασκευή (27/03) η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.
Δεν είναι σαφές γιατί ο Μασκ ήταν στην τηλεφωνική συνομιλία ή εάν μίλησε, σημείωσε η εφημερίδα
Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Ομόνοιας
00:26 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Το Ιράν υποχωρεί, δεν είναι πια ο νταής της περιοχής»
00:00 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Νικήσαμε έναν τελικό, επιθετικά κάναμε τέλειο ματς»
23:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τα Ανώγεια «ντύθηκαν στα λευκά » και μαγεύουν
23:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα - Παραγουάη 0-1: Μάθημα... λατινικό για την εθνική ομάδα
22:50 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τι είπαν στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ οι εκπρόσωποι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ
08:00 ∙ TRAVEL
The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά
14:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ