Είκοσι χρόνια από το πρώτο «τιτίβισμα» - Οι λογαριασμοί με τους περισσότερους ακόλουθους

Snapshot Το Twitter εξελίχθηκε από εργαλείο σύντομης επικοινωνίας σε παγκόσμιο δίκτυο ενημέρωσης και δημόσιου διαλόγου.

Πολιτικοί, καλλιτέχνες και αθλητές αξιοποίησαν την πλατφόρμα για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη, με τον Έλον Μασκ να έχει τον πιο δημοφιλή λογαριασμό.

Η πλατφόρμα αντιμετώπισε προκλήσεις όπως η παραπληροφόρηση και ο έλεγχος περιεχομένου, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την ευθύνη των κοινωνικών δικτύων.

Το 2023, ο Έλον Μασκ εξαγόρασε την εταιρεία και το 2024 το Twitter μετονομάστηκε σε «Χ» για να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της. Snapshot powered by AI

Σήμερα συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τη δημιουργία του «Χ» (πρώην Twitter) που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε παγκοσμίως.

Σαν σήμερα, στις 21 Μαρτίου 2006, ο Τζακ Ντόρσεϊ δημοσίευσε ένα λιτό μήνυμα λίγων λέξεων σε μια άγνωστη τότε πλατφόρμα: «Απλώς στήνω το twttr μου». Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι εκείνη η στιγμή θα αποτελούσε την αφετηρία για μια από τις πιο επιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες του 21ου αιώνα.

Το Twitter γεννήθηκε ως ένα απλό εργαλείο σύντομης επικοινωνίας, με περιορισμό χαρακτήρων και έμφαση στην αμεσότητα. Πολύ γρήγορα, όμως, μετατράπηκε σε παγκόσμιο δίκτυο ενημέρωσης και διαλόγου, δίνοντας φωνή σε εκατομμύρια χρήστες. Από έκτακτες ειδήσεις μέχρι κοινωνικά κινήματα, η πλατφόρμα έγινε σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της δημόσιας σφαίρας.

Στη διάρκεια των επόμενων ετών, πολιτικοί ηγέτες όπως ο Μπάρακ Ομπάμα και ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποίησαν το Twitter ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας, ενώ προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, συγκέντρωσαν δεκάδες εκατομμύρια ακολούθους, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πορεία της πλατφόρμας δεν υπήρξε χωρίς προκλήσεις. Ζητήματα παραπληροφόρησης, ελέγχου περιεχομένου και πολιτικής επιρροής βρέθηκαν επανειλημμένα στο προσκήνιο, αναδεικνύοντας τη δύναμη αλλά και την ευθύνη των κοινωνικών δικτύων.

Το 2023, μια νέα εποχή ξεκίνησε, όταν ο Έλον Μασκ εξαγόρασε την εταιρεία. Έναν χρόνο αργότερα, το Twitter μετονομάστηκε σε X, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του ρόλου του, πέρα από τα όρια ενός παραδοσιακού μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Είκοσι χρόνια μετά, η πλατφόρμα παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς χώρους δημόσιου διαλόγου.

Οι λογαριασμοί με τους περισσότερους ακολούθους

Στην κορυφή των λογαριασμών με τη μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως βρίσκεται ο Έλον Μασκ, ενώ ακολουθούν πολιτικοί ηγέτες, καλλιτέχνες και αθλητές:

Έλον Μασκ: περίπου 226 εκατ. ακόλουθοι

Μπάρακ Ομπάμα: περίπου 130 εκατ.

Τζάστιν Μπίμπερ: πάνω από 108 εκατ.

Κριστιάνο Ρονάλντο: πάνω από 109 εκατ.

Ναρέντρα Μόντι: περίπου 109 εκατ.

Ριάνα: πάνω από 107 εκατ.

Κέιτι Πέρι: περίπου 104 εκατ.

Τέιλορ Σουίφτ: περίπου 93 εκατ.

NASA: περίπου 88 εκατ.

Ντόναλντ Τραμπ: πάνω από 115 εκατ.

