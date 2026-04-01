Το Ιράν βάζει στο στόχαστρο το Starlink του Έλον Μασκ – Το χαρακτηρίζει «νόμιμο στόχο»

Το Ιράν θεωρεί πλέον το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Έλον Μασκ «νόμιμο στόχο», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι η υποδομή δορυφορικού ίντερνετ της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνεται στους πιθανούς στόχους της Τεχεράνης, δημοσιεύοντας σχετικό γράφημα που δείχνει παρουσία του δικτύου σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την ίδια ώρα, η χρήση του Starlink στο Ιράν τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που φτάνει ακόμα και τα δύο έτη.

Παρά τους περιορισμούς, πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία για επικοινωνία, εν μέσω εκτεταμένων διακοπών στο διαδίκτυο που αποδίδονται τόσο στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ όσο και στους περιορισμούς που επιβάλλει το θεοκρατικό καθεστώς.