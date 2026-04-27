Πόλεμος «γιγάντων» στη Σίλικον Βάλεϊ: Στα δικαστήρια Έλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν

Σε μήνυση ο Έλον Μασκ κατηγορεί τον Άλτμαν για απάτη, ενώ η OpenAI υποστηρίζει ότι το κίνητρο του αφεντικού του Χ είναι η ζήλια

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Έλον Μασκ κατέθεσε μήνυση κατά του Σαμ Άλτμαν για απάτη και παραβίαση σύμβασης σχετικά με τη μετατροπή της OpenAI από μη κερδοσκοπικό σε κερδοσκοπικό οργανισμό.
  • Η OpenAI αρνείται τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι η μετατροπή ήταν συμφωνημένη από το 2017, ενώ χαρακτηρίζει τη μήνυση του Μασκ αποτέλεσμα ζήλιας.
  • Η δίκη, που ξεκινά σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ, αναμένεται να διαρκέσει δύο έως τρεις εβδομάδες και θα περιλαμβάνει μαρτυρίες κορυφαίων στελεχών της Σίλικον Βάλεϊ.
  • Ο Μασκ ζητά την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν, αποζημίωση άνω των 134 δισ. δολαρίων και την αλλαγή του καθεστώτος της OpenAI σε μη κερδοσκοπική εταιρεία.
  • Η υπόθεση έχει σημαντικές επιπτώσεις για την OpenAI, η οποία σχεδιάζει εισαγωγή στο χρηματιστήριο με αποτίμηση περίπου 1 τρισ. δολαρίων.
Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους δύο από τους μεγαλύτερους μεγιστάνες της Σίλικον Βάλεϊ. Η δίκη με την μήνυση του Έλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν θα ξεκινήσει σήμερα.

Το αφεντικό του Χ κατηγορεί τον Άλτμαν ότι πρόδωσε τη συμφωνία για την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού την OpenAI, την οποία ξεκίνησαν μαζί και την μετέτρεψε σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Επίσης κατηγορεί τον Άλτμαν, την OpenAI, τον πρόεδρό της Γκρεγκ Μπροκμαν και τον κύριο συνεργάτη της, τη Microsoft, για παραβίαση σύμβασης και αδικαιολόγητο πλουτισμό στην μήνυση του. Σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η επιλογή των ενόρκων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ των ΗΠΑ. Οι εναρκτήριες αγορεύσεις και από τις δύο πλευρές αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Έλον Μασκ.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο έως τρεις εβδομάδες. Μαζί με τις εσωτερικές επικοινωνίες του Μασκ και των βασικών στελεχών της OpenAI, η δίκη υπόσχεται να φέρει στο εδώλιο των μαρτύρων τα μεγάλα ονόματα της Σίλικον Βάλεϊ, όπως του Έλον Μασκ, του Σαμ Άλτμαν και του CEO της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

Η OpenAI αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Μασκ και ανέφερε ότι και εκείνος είχε συμφωνήσει το 2017 ότι η ίδρυση μιας κερδοσκοπικής οντότητας θα αποτελούσε ένα απαραίτητο επόμενο βήμα για την εταιρεία. Επίσης εξήγησε ότι οι ενέργειες του Μασκ κινούνται με βάση τη ζήλια και τη «μεταμέλεια που αποχώρησε». Η εταιρεία αμφισβητεί επίσης ότι η χρηματοδότηση του Μασκ ήταν επένδυση, και υποστηρίζει ότι επρόκειτο μάλλον για μια δωρεά προς τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, η οποία εκπίπτει από τη φορολογία, και δεν του παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στην OpenAI.

Η υπόθεση έχει σημαντικές επιπτώσεις για την OpenAI, η οποία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο αργότερα φέτος με αποτίμηση περίπου 1 τρισ. δολαρίων. Ο Μασκ ζητά στην μήνυσή του ζητά την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν και αποζημίωση άνω των 134 δισ. δολαρίων, τα οποία, σύμφωνα με τον μεγιστάνα, θα αναδιανεμηθούν στο μη κερδοσκοπικό τμήμα της OpenAI. Θέλει επίσης να αλλάξει την κατάσταση της εταιρείας ως κερδοσκοπικής οντότητας.

O Σαμ Άλτμαν

Ο Άλτμαν, ο Μασκ και αρκετοί άλλοι ίδρυσαν την OpenAI το 2015 ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με τον Μασκ να συνεισφέρει περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια. Η σχέση του Άλτμαν με τον Μασκ επιδεινώθηκε γύρω στο 2017, αφού ο δισεκατομμυριούχος έχασε την υπομονή του με την πρόοδο της OpenAI και προσπάθησε ανεπιτυχώς να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην εταιρεία. Αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI το 2018 και δεν προσέφερε περαιτέρω χρηματοδότηση.

Κατά τη διάρκεια των ετών μετά την αποχώρηση του Μασκ, η OpenAI λάνσαρε το εξαιρετικά επιτυχημένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, συγκέντρωσε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη Microsoft και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολύτιμες ιδιωτικές εταιρείες στον κόσμο. Ο Άλτμαν έγινε το πρόσωπο της «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς η νεοφυής επιχείρηση αναζητούσε ακόμη περισσότερες επενδύσεις το 2025, έλαβε την τελική έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές για να αναδιαρθρώσει την κύρια δραστηριότητά της σε μια κερδοσκοπική εταιρεία, αν και τεχνικά εξακολουθεί να εποπτεύεται από τον αρχικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Στην μήνυση του, ο Μασκ ισχυρίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις και οι κινήσεις του Άλτμαν σχετικά με την OpenAI έρχονται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη αποστολή της εταιρείας ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού προς όφελος της ανθρωπότητας και συνιστούν παραβίαση της σύμβασης. Η μήνυση υποστηρίζει επίσης ότι ο Άλτμαν και ο Μπρόκμαν πλούτισαν αδικαιολόγητα μέσω του ελέγχου που ασκούσαν στην εταιρεία.

