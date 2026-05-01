Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» καταγράφει ένα από τα πιο άγνωστα είδη δελφινιών στο ανοιχτό πέλαγος

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

Το σταχτοδέλφινο που βρέθηκε στο Αιγαίο

  • Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαος» κατέγραψε σπάνια την παρουσία σταχτοδέλφινου μεταξύ Χίου και Ικαρίας.
  • Τα σταχτοδέλφινα είναι το μεγαλύτερο και πιο μυστηριώδες είδος δελφινιού στις ελληνικές θάλασσες, με ζωή στο ανοιχτό πέλαγος.
  • Είναι το μόνο είδος δελφινιού στην Ελλάδα που παρουσιάζει μεταναστευτική δραστηριότητα, ταξιδεύοντας σε μικρές ομάδες και καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις.
  • Διαθέτουν εντυπωσιακές καταδυτικές ικανότητες, φτάνοντας σε βάθη έως 300 μέτρα και παραμένοντας κάτω από την επιφάνεια για πάνω από 30 λεπτά.
  • Η καταγραφή τους συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη θαλάσσια ζωή.
Σε μια ανοιξιάτικη αποστολή στο Αιγαίο, η αποστολή «Ναυτίλος» κατέγραψε την παρουσία ενός σταχτοδέλφινου στα νερά ανάμεσα στη Χίο και την Ικαρία, χαρίζοντας μια σπάνια εικόνα ζωής στο ελληνικό θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η καταγραφή προέρχεται από το «Αρχιπέλαγος – Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας», το οποίο δημοσίευσε το σχετικό υλικό στο πλαίσιο της συνεχούς ερευνητικής και ενημερωτικής του δράσης για την προστασία των θαλασσών.

Μέσα από τέτοιες αποστολές, ο οργανισμός στοχεύει στην καταγραφή της θαλάσσιας ζωής, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Ένα από τα πιο άγνωστα δελφίνια των ελληνικών θαλασσών

Τα σταχτοδέλφινα συγκαταλέγονται στα λιγότερο μελετημένα και πιο μυστηριώδη είδη δελφινιών που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες. Παρά το μέγεθός τους -είναι το μεγαλύτερο είδος δελφινιού στην περιοχή- παραμένουν σχετικά άγνωστα στο ευρύ κοινό, κυρίως λόγω της ζωής τους στο ανοιχτό πέλαγος.

Φωτογραφία αρχείου: Σταχτοδέλφινο στο ανοιχτό πέλαγος του Αιγαίου.

Ξεχωρίζουν όχι μόνο για τη σωματική τους διάπλαση αλλά και για τη συμπεριφορά τους. Είναι το μοναδικό είδος δελφινιού στις ελληνικές θάλασσες που παρουσιάζει μεταναστευτική δραστηριότητα, ταξιδεύοντας σε μικρές ομάδες 3 έως 20 ατόμων και καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις.

Kαταδύσεις στα βάθη του Αιγαίου

Εντυπωσιακές είναι και οι καταδυτικές τους ικανότητες, καθώς τα σταχτοδέλφινα μπορούν να φτάσουν σε βάθη έως και 300 μέτρα και να παραμείνουν κάτω από την επιφάνεια για περισσότερα από 30 λεπτά - χαρακτηριστικά που τα καθιστούν εξαιρετικά προσαρμοσμένα στο βαθύ πέλαγος.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Freelander 8: Μεγάλο SUV με ηλεκτρική τεχνολογία αιχμής

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Σαν σήμερα πριν 82 χρόνια εκτελέστηκαν οι 200 της Καισαριανής

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί: Η παγκόσμια οικονομία έχει προθεσμία 8 εβδομάδες για να αποφύγει την ύφεση

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

08:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ζωντανό» το έθιμο της Πρωτομαγιάς – Αυξημένη η κίνηση για τα στεφάνια, δείτε πώς φτιάχνονται

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζυγίζει τις επιλογές του για τον πόλεμο στο Ιράν - Η εμπλοκή με το Κογκρέσο

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: 913 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το Mazda MX-5 έχει μεταμορφωθεί με επιτυχία σε… Aston Martin

07:49LIFESTYLE

Eurovision: Ο Akyllas αναχώρησε για Βιέννη - «Θα είναι ένα τρίλεπτο με χιούμορ και πολλή συγκίνηση»

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο που αναβαθμίζει Άμυνα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Υγεία της καρδιάς: Οι 5 καλύτερες συνήθειες για μείωση της αρτηριακής πίεσης

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χρησιμοποιεί την εκεχειρία για να ανακτήσει θαμμένα όπλα – Κόντρες και παιχνίδια δύναμης στην ιρανική ηγεσία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (1/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μανιφέστο» Τσίπρα ανήμερα της Πρωτομαγιάς - Τι θα λέει το κείμενο θέσεων που δημοσιεύεται σήμερα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ το πένθος στη Μεσαρά για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο καταγγέλλουν οι κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Σαν σήμερα πριν 82 χρόνια εκτελέστηκαν οι 200 της Καισαριανής

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Και τώρα πρόκριση με τον κόσμο του

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο που αναβαθμίζει Άμυνα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Υγεία της καρδιάς: Οι 5 καλύτερες συνήθειες για μείωση της αρτηριακής πίεσης

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί: Η παγκόσμια οικονομία έχει προθεσμία 8 εβδομάδες για να αποφύγει την ύφεση

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ το πένθος στη Μεσαρά για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο καταγγέλλουν οι κάτοικοι

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Στη δημοσιότητα το βίντεο με τον ένοπλο Κόουλ Τόμας Άλεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ