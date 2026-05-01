Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαος» κατέγραψε σπάνια την παρουσία σταχτοδέλφινου μεταξύ Χίου και Ικαρίας.

Σε μια ανοιξιάτικη αποστολή στο Αιγαίο, η αποστολή «Ναυτίλος» κατέγραψε την παρουσία ενός σταχτοδέλφινου στα νερά ανάμεσα στη Χίο και την Ικαρία, χαρίζοντας μια σπάνια εικόνα ζωής στο ελληνικό θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η καταγραφή προέρχεται από το «Αρχιπέλαγος – Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας», το οποίο δημοσίευσε το σχετικό υλικό στο πλαίσιο της συνεχούς ερευνητικής και ενημερωτικής του δράσης για την προστασία των θαλασσών.

Μέσα από τέτοιες αποστολές, ο οργανισμός στοχεύει στην καταγραφή της θαλάσσιας ζωής, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Ένα από τα πιο άγνωστα δελφίνια των ελληνικών θαλασσών

Τα σταχτοδέλφινα συγκαταλέγονται στα λιγότερο μελετημένα και πιο μυστηριώδη είδη δελφινιών που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες. Παρά το μέγεθός τους -είναι το μεγαλύτερο είδος δελφινιού στην περιοχή- παραμένουν σχετικά άγνωστα στο ευρύ κοινό, κυρίως λόγω της ζωής τους στο ανοιχτό πέλαγος.

Φωτογραφία αρχείου: Σταχτοδέλφινο στο ανοιχτό πέλαγος του Αιγαίου. Frederic BASSEMAYOUSSE

Ξεχωρίζουν όχι μόνο για τη σωματική τους διάπλαση αλλά και για τη συμπεριφορά τους. Είναι το μοναδικό είδος δελφινιού στις ελληνικές θάλασσες που παρουσιάζει μεταναστευτική δραστηριότητα, ταξιδεύοντας σε μικρές ομάδες 3 έως 20 ατόμων και καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις.

Kαταδύσεις στα βάθη του Αιγαίου

Εντυπωσιακές είναι και οι καταδυτικές τους ικανότητες, καθώς τα σταχτοδέλφινα μπορούν να φτάσουν σε βάθη έως και 300 μέτρα και να παραμείνουν κάτω από την επιφάνεια για περισσότερα από 30 λεπτά - χαρακτηριστικά που τα καθιστούν εξαιρετικά προσαρμοσμένα στο βαθύ πέλαγος.

