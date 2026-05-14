Ρομπότ στρώνουν κρεβάτια, πλένουν πιάτα και συγυρίζουν το σπίτι μόνα τους

Η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής Figure παρουσίασε ένα νέο βίντεο στο οποίο δύο ανθρωποειδή ρομπότ εκτελούν δουλειές μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο, δείχνοντας πόσο γρήγορα προχωρά η τεχνολογία της οικιακής αυτοματοποίησης. Στο βίντεο, τα δύο ρομπότ μπαίνουν σε ένα λιτό δωμάτιο και αρχίζουν να οργανώνουν τον χώρο, κρεμώντας ένα παλτό, κλείνοντας ένα laptop και βάζοντας στη θέση τους ακουστικά και άλλα αντικείμενα.

Στη συνέχεια, τα δύο ανθρωποειδή συνεργάζονται για να στρώσουν το κρεβάτι, συντονίζοντας τις κινήσεις τους καθώς σηκώνουν και απλώνουν το πάπλωμα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά, με την εταιρεία να παρουσιάζει το βίντεο ως ένδειξη προόδου στη συνεργασία μεταξύ ρομπότ, στον χειρισμό αντικειμένων και στη χρήση ανθρωποειδών συστημάτων σε καθημερινές εργασίες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr