Χαβάη: Συνελήφθη τουρίστας που πέταξε πέτρα στο κεφάλι απειλούμενης φώκιας

Το βίντεο έγινε αμέσως viral και οι χρήστες του διαδικτύου απαίτησαν από τις τοπικές αρχές να τον συλλάβουν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο 38χρονος Ίγκορ Μιχαΐλοβιτς Λιτβίντσουκ

Δημόσια κατακραυγή προκάλεσε ένας τουρίστας στην Χαβάη, ο οποίος πέταξε μια τεράστια πέτρα στο κεφάλι της «Λάνι», μιας αγαπημένης και απειλούμενης με εξαφάνιση φώκιας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Όλα συνέβησαν πριν από μία εβδομάδα σε μια παραλία στο Μάουι, όπου ο 38χρονος Ίγκορ Μιχαΐλοβιτς Λιτβίντσουκ από το Covington της Ουάσιγκτον, παραθέριζε μαζί με την σύντροφό του.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε μια γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία, ο 38χρονος άρχισε να ακολουθεί την Λάνι, η οποία κολυμπούσε κοντά στην ακτή, και ξαφνικά της πέταξε μια πέτρα στο κεφάλι. Όταν η γυναίκα τον ρώτησε γιατί το έκανε αυτό, εκείνος απάντησε: «Είμαι πλούσιος, μπορώ να πληρώσω τα πρόστιμα».

Το βίντεο έγινε αμέσως viral και οι χρήστες του διαδικτύου απαίτησαν από τις τοπικές αρχές να τον συλλάβουν.

Δείτε το βίντεο:

Έπειτα από την δημόσια κραυγή, ο άντρας ξυλοκοπήθηκε από έναν ντόπιο, ο οποίος τιμήθηκε με επιστολή αναγνώρισης των πράξεων του.

«Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν εγκρίνουμε τη βία, αλλά συντάξαμε μια επιστολή αναγνώρισης για τον άνδρα», είπε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπρέντον Άουα.

Δείτε βίντεο από τον ξυλοδαρμό:

Ο 38χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της παρενόχλησης ενός προστατευόμενου ζώου, σύμφωνα με την εισαγγελία των ΗΠΑ στο Χονολουλού, ανακοινώνοντας ότι ειδικοί πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) τον συνέλαβαν κοντά στο Σιάτλ. Η εμφάνισή του στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Σιάτλ είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

«Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να κρατάει μια μεγάλη πέτρα με το ένα χέρι, να στοχεύει και να την πετάει προς τη φώκια», ανέφεραν οι εισαγγελείς. «Η πέτρα έπεσε πολύ κοντά στο κεφάλι της φώκιας, και οδήγησε στο να αλλάξει απότομα η συμπεριφορά του ζώου».

Ο δήμαρχος του Μάουι, Ρίτσαρντ Μπίσεν, δήλωσε ότι η σύλληψη του άνδρα στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η σκληρότητα προς την προστατευόμενη άγρια φύση δεν θα γίνει ανεκτή.

«Η Λάνι μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να έχουμε ανθρωπιά και το ένστικτο να προστατεύουμε ό,τι είναι ευάλωτο», δήλωσε ο Μπίσεν στο Associated Press.

Οι φώκιες της Χαβάης είναι ένα είδος που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση. Μόνο 1.600 από αυτές ζουν στην άγρια φύση.

Εάν καταδικαστεί, ο Λιτβίντσουκ βρίσκεται αντιμέτωπος με έως και ένα έτος φυλάκισης. Αντιμετωπίζει επίσης πρόστιμο έως 50.000 δολάρια βάσει του Νόμου για τα Απειλούμενα Είδη και πρόστιμο έως 20.000 δολάρια βάσει του Νόμου για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών.

