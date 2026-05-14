Η ΕΕ ετοιμάζει νέους κανόνες: Αυτό το ευρέως καταναλωμένο κρέας μπορεί να πάψει να υπάρχει

Η απόφαση έρχεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή, καθώς από την 1η Μαΐου τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur, που αφορά την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη

Δημήτρης Δρίζος

  • Από τις 3 Σεπτεμβρίου, η ΕΕ ενδέχεται να αποκλείσει την εισαγωγή ορισμένων ζωικών προϊόντων από τη Βραζιλία λόγω μη συμμόρφωσης με ευρωπαϊκούς κανόνες για αντιμικροβιακές ουσίες.
  • Η απόφαση βασίζεται στην απαγόρευση χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών για αύξηση της παραγωγικότητας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/6 και (ΕΕ) 2023/905.
  • Η Βραζιλία εξαιρείται από τη λίστα έγκρισης της ΕΕ για προϊόντα όπως βοδινό κρέας, πουλερικά, αυγά και ζώντα ζώα, αλλά μπορεί να επανενταχθεί εφόσον αποδείξει πλήρη συμμόρφωση.
  • Η απόφαση προκαλεί ανησυχία εν μέσω της προσωρινής εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, που είχε στόχο την αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών.
  • Η Βραζιλία εκφράζει έκπληξη και ανησυχία και σχεδιάζει διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για την αναθεώρηση της απόφασης.
Νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον του κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων που εισάγονται στην Ευρώπη από τη Βραζιλία.

Από τις 3 Σεπτεμβρίου, αρκετά ζωικά προϊόντα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπως βοδινό κρέας, πουλερικά, αυγά και ζώντα ζώα, ενδέχεται να αποκλειστούν από την ευρωπαϊκή αγορά, μετά τη στήριξη των κρατών-μελών σε επικαιροποίηση της λίστας χωρών που έχουν άδεια εξαγωγών προς την ΕΕ.

Σύμφωνα με το Euronews, το ζήτημα αφορά τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων αντιμικροβιακών ουσιών σε ζώα που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων.

Η απόφαση έρχεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή, καθώς από την 1η Μαΐου τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur, που αφορά την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η συμφωνία δημιουργεί νέες εμπορικές ευκαιρίες, ωστόσο επιμένει ότι οι εισαγωγές θα συνεχίσουν να υπόκεινται στους αυστηρούς κανόνες υγείας και ασφάλειας τροφίμων της Ένωσης.

Η Βραζιλία εκτός λίστας για ορισμένα προϊόντα

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ζωικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να προέρχονται από χώρες ή περιοχές που περιλαμβάνονται στις λίστες έγκρισης της ΕΕ, όπως προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/2598, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από τις 3 Σεπτεμβρίου σε ό,τι αφορά την απαγόρευση συγκεκριμένων αντιμικροβιακών φαρμάκων.

Μετά την επικαιροποίηση που εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη, η Βραζιλία δεν θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

Ποια προϊόντα επηρεάζονται

Η εξαίρεση αναμένεται να αφορά εξαγωγές βοδινού κρέατος, πουλερικών, αυγών, ζώντων ζώων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης από τη Βραζιλία, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters.

Οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν πάντως ότι οι εξαγωγές θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν εφόσον η Βραζιλία αποδείξει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε όλο τον κύκλο ζωής των ζώων από τα οποία προέρχονται τα προϊόντα.

Απαγόρευση αντιμικροβιακών ουσιών για αύξηση παραγωγής

Η νομική βάση της απόφασης συνδέεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2023/905, που επεκτείνουν και σε τρίτες χώρες απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν ήδη εντός της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης ή την αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων.

Η Κομισιόν εντάσσει το μέτρο στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής, η οποία θεωρείται σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία λόγω της υπερβολικής ή ακατάλληλης χρήσης αντιβιοτικών και συναφών φαρμάκων.

Αντιδράσεις και ανησυχία για τη συμφωνία Mercosur

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, που φοβούνται αυξημένο ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα χαμηλότερου κόστους και διαφορετικών προδιαγραφών παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και υποστηρίζει πως η συμφωνία περιλαμβάνει ποσοστώσεις, μηχανισμούς προστασίας και παρακολούθηση της αγοράς για προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι, το μέλι και η αιθανόλη.

Η Βραζιλία, από την πλευρά της, εξέφρασε έκπληξη και ανησυχία για την απόφαση και δηλώνει ότι θα επιδιώξει την ανατροπή της.

Σύμφωνα με το Reuters, οι βραζιλιάνικες αρχές έχουν ήδη προγραμματίσει συνάντηση με αξιωματούχους της ΕΕ προκειμένου να ζητήσουν διευκρινίσεις για το ζήτημα, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις ζωικής πρωτεΐνης παγκοσμίως.

