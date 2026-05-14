Η ακραία πλευρά της ιαπωνικής pop κουλτούρας

Η βιομηχανία των ειδώλων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ιαπωνικής κουλτούρας ψυχαγωγίας, με τις εταιρείες να επενδύουν τεράστιους πόρους στη σύσφιξη των σχέσεων με τους θαυμαστές.

Ωστόσο, ο σκληρός ανταγωνισμός ανάμεσα σε χιλιάδες καλλιτέχνες οδηγεί ορισμένους σε ακραίες πρακτικές για να ξεχωρίσουν και να διατηρήσουν το κοινό τους.

Πρόσφατα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Harida Matsumoto, ένα underground είδωλο από την επαρχία Wakayama, πυροδότησε έντονες συζητήσεις προσφέροντας στους θαυμαστές της τη δυνατότητα να μυρίσουν τις μασχάλες της μετά το τέλος των εμφανίσεών της.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έγιναν viral δείχνουν τη Matsumoto να σηκώνει τα χέρια της, επιτρέποντας σε άνδρες να πλησιάζουν στο σημείο, προκαλώντας κύμα επικρίσεων από το ευρύ κοινό.

