Το απίστευτο βίντεο για την ιστορία της Γης: 4 δισεκατομμύρια χρόνια μέσα σε μόλις 11 λεπτά

Δημήτρης Δρίζος

Η ιστορία της Γης από τον σχηματισμό της μέχρι σήμερα, καλύπτοντας τα σημαντικότερα γεγονότα στα 4 δισεκατομμύρια χρόνια ύπαρξής της. Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει εκτιμήσεις για τη μέση θερμοκρασία, τη σύσταση της ατμόσφαιρας και τη διάρκεια της ημέρας.

Με ακτίνα 6.371 χιλιομέτρων, η Γη είναι ο μεγαλύτερος από τους γήινους πλανήτες και ο πέμπτος μεγαλύτερος συνολικά στο ηλιακό σύστημα. Η Γη βρίσκεται ακριβώς σε μία αστρονομική μονάδα (150 εκατομμύρια χιλιόμετρα) από τον Ήλιο, μονάδα που ορίζεται ως η απόσταση Γης–Ήλιου. Το ηλιακό φως, ταξιδεύοντας με περίπου 300.000 χλμ./δευτ., χρειάζεται περίπου οκτώ λεπτά για να φτάσει στον πλανήτη μας. Όταν το ηλιακό σύστημα απέκτησε τη σημερινή του μορφή, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, η Γη σχηματίστηκε καθώς η βαρύτητα συγκέντρωσε αέρια και σκόνη. Όπως και οι άλλοι γήινοι πλανήτες, ο πλανήτης μας διαθέτει έναν κεντρικό πυρήνα, έναν βραχώδη μανδύα και έναν στερεό φλοιό.

Καθώς η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, ολοκληρώνει μία περιστροφή γύρω από τον άξονά της κάθε 23,9 ώρες. Χρειάζεται 365,25 ημέρες για να ολοκληρώσει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Οι επιπλέον τέσσερις ώρες «διορθώνονται» κάθε τέσσερα χρόνια με την προσθήκη μίας επιπλέον ημέρας. Αυτή η χρονιά ονομάζεται δίσεκτο έτος. Ο άξονας περιστροφής της Γης έχει κλίση 23,4 μοιρών σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο. Αυτή η κλίση προκαλεί τον ετήσιο κύκλο των εποχών. Με απλά λόγια, η Γη είναι το σπίτι μας στο Σύμπαν!

