Πρωτοφανές περιστατικό με υποβρύχιο τύπου Παπανικολής στην Τήνο: Πιάστηκε στα δίχτυα ψαρά!

Snapshot Υποβρύχιο τύπου 214 μπλέχτηκε στα δίχτυα αλιευτικού κατά την ανάδυση στο στενό Άνδρου – Τήνου.

Ο ψαράς ισχυρίστηκε ότι τα δίχτυα μπλέχτηκαν στην προπέλα, όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό.

Το πλήρωμα έκανε ελέγχους ασφαλείας και το υποβρύχιο ανέδυσε κανονικά χωρίς ζημιές στην προπέλα ή το σύστημα πρόωσης.

Δεν έχει αποκαλυφθεί ποιο από τα τέσσερα υποβρύχια τύπου 214 ενεπλάκη στο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, κυρίως «υποβρυχιάδες» ξέρουν ότι όταν βρίσκονται σε κατάδυση τα υποβρύχια δεν «βλέπουν» αλλά μόνο «ακούν», όπως αποδείχθηκε στο στενό Άνδρου – Τήνου κατά τη διάρκεια ανάδυσης ενός υποβρυχίου τύπου 214.

Το υποβρύχιο μπλέχτηκε στα δίχτυα που είχε απλώσει ένα αλιευτικό και ο ψαράς αποκάλυψε το περιστατικό σε εκπομπή του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb, δεν ισχύει ο ισχυρισμός του ψαρά ότι τα δίχτυα μπλέχτηκαν στην προπέλα του υποβρυχίου.

Όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες του Πολεμικού Ναυτικού στο newsbomb, το πλήρωμα του υποβρυχίου έκανε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ασφαλείας μετά το περιστατικό, το υποβρύχιο αναδύθηκε κανονικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην προπέλα ή του σύστημα πρόωσης του υποβρυχίου από τον πρόσκαιρο εγκλωβισμό στα δίχτυα.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Πολεμικό Ναυτικό, όλο το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

Από το Πολεμικό Ναυτικό πάντως δεν διευκρινίζεται ποιο από τα τέσσερα υποβρύχια τύπου 214 – Παπανικολής, Κατσώνης, Ματρόζος και Πιπίνος- ενεπλάκη στο περιστατικό.

Η άτυπη ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού

«Τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», Υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας», αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση.

«Στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα Υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση. Το Υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση», σημειώνεται.

Διαβάστε επίσης