Πρωτοφανές περιστατικό με υποβρύχιο τύπου Παπανικολής στην Τήνο: Πιάστηκε στα δίχτυα ψαρά!

Όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες του Πολεμικού Ναυτικού στο newsbomb, το πλήρωμα του υποβρυχίου έκανε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ασφαλείας

Μάκης Πολλάτος

Πρωτοφανές περιστατικό με υποβρύχιο τύπου Παπανικολής στην Τήνο: Πιάστηκε στα δίχτυα ψαρά!
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υποβρύχιο τύπου 214 μπλέχτηκε στα δίχτυα αλιευτικού κατά την ανάδυση στο στενό Άνδρου – Τήνου.
  • Ο ψαράς ισχυρίστηκε ότι τα δίχτυα μπλέχτηκαν στην προπέλα, όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό.
  • Το πλήρωμα έκανε ελέγχους ασφαλείας και το υποβρύχιο ανέδυσε κανονικά χωρίς ζημιές στην προπέλα ή το σύστημα πρόωσης.
  • Δεν έχει αποκαλυφθεί ποιο από τα τέσσερα υποβρύχια τύπου 214 ενεπλάκη στο περιστατικό.
Snapshot powered by AI

Οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, κυρίως «υποβρυχιάδες» ξέρουν ότι όταν βρίσκονται σε κατάδυση τα υποβρύχια δεν «βλέπουν» αλλά μόνο «ακούν», όπως αποδείχθηκε στο στενό Άνδρου – Τήνου κατά τη διάρκεια ανάδυσης ενός υποβρυχίου τύπου 214.

Το υποβρύχιο μπλέχτηκε στα δίχτυα που είχε απλώσει ένα αλιευτικό και ο ψαράς αποκάλυψε το περιστατικό σε εκπομπή του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb, δεν ισχύει ο ισχυρισμός του ψαρά ότι τα δίχτυα μπλέχτηκαν στην προπέλα του υποβρυχίου.

Όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες του Πολεμικού Ναυτικού στο newsbomb, το πλήρωμα του υποβρυχίου έκανε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ασφαλείας μετά το περιστατικό, το υποβρύχιο αναδύθηκε κανονικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην προπέλα ή του σύστημα πρόωσης του υποβρυχίου από τον πρόσκαιρο εγκλωβισμό στα δίχτυα.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Πολεμικό Ναυτικό, όλο το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

Από το Πολεμικό Ναυτικό πάντως δεν διευκρινίζεται ποιο από τα τέσσερα υποβρύχια τύπου 214 – Παπανικολής, Κατσώνης, Ματρόζος και Πιπίνος- ενεπλάκη στο περιστατικό.

Η άτυπη ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού

«Τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», Υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας», αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση.

«Στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα Υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση. Το Υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση», σημειώνεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ANNOUNCEMENTS

Εθνικό Λαχείο: Στις 20 Μαΐου ξεκινούν οι κληρώσεις της νέας έκδοσης – Στα Ιωάννινα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ που κέρδισε τον Μεγάλο Λαχνό της 272ης έκδοσης

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός: Νησί του Ειρηνικού σε καραντίνα για χανταϊό λόγω επιβάτιδας του Hondius

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά - Το ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός λόγω της διαχείρισης των περιστατικών με ουκρανικά drones

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαναράς κατά ΠΑΣΟΚ για τα ποσοστά των κομμάτων με αναγωγή: «Καλά μυαλά»

13:17WHAT THE FACT

Αρχαίες ήπειροι σχηματίστηκαν από ωκεάνια συντρίμμια που θερμάνθηκαν από τον Ήλιο

13:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μαντόνα, Σακίρα και BTS θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού

13:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη

13:07ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή οι παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ - Αυξημένα τα περιστατικά αυτή την εποχή

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚ: «Πάμε και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς»

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

12:52WHAT THE FACT

Το απίστευτο βίντεο για την ιστορία της Γης: 4 δισεκατομμύρια χρόνια μέσα σε μόλις 11 λεπτά

12:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

12:32LIFESTYLE

«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Συνελήφθη τουρίστας που πέταξε πέτρα στο κεφάλι απειλούμενης φώκιας - Τον ξυλοκόπησε ντόπιος - Δείτε βίντεο

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Αγκαλιές, φιλιά και σέλφι στην Ιταλία - «Είμαι η Καταρίνα» είπε στα ιταλικά η πριγκίπισσα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Πεκίνο: Οι συνομιλίες του με τον Σι, η σιγή ιχθύος για την Ταϊβάν και η «διπλωματία των chopsticks»

12:00WHAT THE FACT

Η ακραία πλευρά της ιαπωνικής pop κουλτούρας

11:55LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Κύπρου που θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό -Δείτε πλάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Συνελήφθη τουρίστας που πέταξε πέτρα στο κεφάλι απειλούμενης φώκιας - Τον ξυλοκόπησε ντόπιος - Δείτε βίντεο

10:22LIFESTYLE

Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμβρακικός: Συγκλονιστικό βίντεο με μητέρα δελφίνι που θρηνεί το μικρό της - Αρνείται να το αφήσει

13:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη

12:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες

11:09ΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό τσιγάρο: «Αρκετές ενδείξεις» για να χαρακτηριστεί πιθανός παράγοντας κινδύνου καρκίνου

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η «Παγίδα του Θουκυδίδη» στην οποία αναφέρθηκε ο Σι Τζινπίνγκ

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

08:13ΜΠΑΣΚΕΤ

«Η πίκρα με πίκρα περνάει»: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλενθια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Survivor: «Δεν θα κινηθούμε νομικά, με νοιάζει που το παιδί μας ζει» λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός: Νησί του Ειρηνικού σε καραντίνα για χανταϊό λόγω επιβάτιδας του Hondius

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ