Το αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο «Αλάσκα» κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο

Το αμερικανικό στρατηγικό πυρηνικό υποβρύχιο USS Alaska (SSBN-732) αναχώρησε από το Γιβραλτάρ και έθεσε πλεύση προς την ανατολική Μεσόγειο.

Πιθανός είναι ο ανεφοδιασμός του στη Σούδα αν και μέχρι ώρας δεν έχουν υπάρξει επίσημες σχετικές ανακοινώσεις τόσο για την πορεία όσο και για την αποστολή του.

Το υποβρύχιο αναχώρησε από το Γιβραλτάρ στις 12 Μαΐου 2026, μετά από μια σύντομη επίσκεψη που σηματοδότησε μια σπάνια δημόσια αποκάλυψη της τοποθεσίας ενός στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου της πυρηνικής τριάδας των ΗΠΑ.

US nuclear-powered ballistic missile submarine docks in Gibraltar

——

The US Navy announced that the Ohio-class ballistic missile submarine USS Alaska docked in Gibraltar on Sunday, in a rare public disclosure of the location of one of Washington’s nuclear-powered submarines.



The… pic.twitter.com/GiU1aH8tuD

— The Cradle (@TheCradleMedia) May 12, 2026



Η κίνηση του SSBN προς τη Μέση Ανατολή συμπίπτει - με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό- με τη στιγμή της βαθιάς κρίσης στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μετά την απόρριψη του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου της Τεχεράνης από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Army Recognition, το USS Alaska είναι ένα υποβρύχιο κλάσης Οχάιο και μεταφέρει έως και 20 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Trident II D5.

Τέτοια πλοία συνήθως επιχειρούν εν κρυπτώ και η ανοιχτή εμφάνισή τους στον μεσογειακό διάδρομο ερμηνεύεται από στρατιωτικούς αναλυτές ως «ένδειξη στρατηγικής αποφασιστικότητας». Η επίσκεψη στο Γιβραλτάρ και η επακόλουθη ανάπτυξη προς ανατολάς τόνισε επίσης το διπλωματικό ρήγμα εντός του ΝΑΤΟ: το υποβρύχιο αγνόησε την ισπανική βάση της Ρότα, καθώς η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η παρουσία του USS Alaska στην Ανατολική Μεσόγειο παρέχει στην Ουάσινγκτον τη δυνατότητα να αντιδρά γρήγορα σε μια περιοχή όπου η αστάθεια παραμένει υψηλή λόγω της σύγκρουσης για τα Στενά του Ορμούζ. Αξιωματούχοι του Έκτου Στόλου των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η παρουσία του υποβρυχίου καταδεικνύει «ευελιξία και δέσμευση προς τους συμμάχους μας».

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η τρέχουσα ανάπτυξη των SSBN τα καθιστά όχι μόνο αποτρεπτικό παράγοντα, αλλά και βασικό στοιχείο στην νομική και στρατιωτική προετοιμασία για μια πιθανή περαιτέρω φάση της σύγκρουσης. Η Τεχεράνη έχει ήδη ανταποκριθεί στην κίνηση των αμερικανικών δυνάμεων δηλώνοντας την ετοιμότητα των παράκτιων αμυντικών της μέσων για οποιοδήποτε σενάριο.

Διαβάστε επίσης