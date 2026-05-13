Μυστικές Υπηρεσίες ΗΠΑ: Ο ιρανικός στρατός είναι ισχυρός - Ανέκτησε τις πυραυλικές ικανότητές του

Snapshot Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές του βάσεις κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ.

Το Ιράν διατηρεί περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών και του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του, περιλαμβάνοντας βαλλιστικούς και πυραύλους κρουζ.

Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ, που υποστήριζε ότι ο ιρανικός στρατός είχε αποδεκατιστεί και δεν αποτελούσε πλέον απειλή.

Η αμερικανική στρατιωτική βιομηχανία έχει εξαντλήσει σημαντικά αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών, ενώ η αναπλήρωσή τους αναμένεται να διαρκέσει χρόνια.

Οι νέες πληροφορίες υπογραμμίζουν το στρατηγικό δίλημμα των ΗΠΑ σχετικά με την κλιμάκωση της σύγκρουσης και τη διαχείριση των περιορισμένων αποθεμάτων όπλων. Snapshot powered by AI

Το Ιράν έχει επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 βάσεις πυραύλων του κατά μήκος των Στενών του του Ορμούζ, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο στρατός του παραμένει πολύ ισχυρότερος από ό,τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση Τραμπ για έναν καταστραμμένο ιρανικό στρατό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα αναφέρουν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών στους Αμερικανούς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής. Σύμφωνα με απόρρητες εκτιμήσεις που παρουσιάζονται πίσω από κλειστές πόρτες το Ιράν έχει ανακτήσει την πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των πυραυλικών του βάσεων, των εκτοξευτών και των υπόγειων εγκαταστάσεών του.

Το πιο ανησυχητικό για ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι το Ιράν έχει αποκαταστήσει την επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 βάσεις πυραύλων που διατηρεί κατά μήκος του Ορμούζ, κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.

Άτομα που έχουν γνώση των εκτιμήσεων ανέφεραν ότι αυτές δείχνουν — σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν οι διάφορες εγκαταστάσεις — ότι οι Ιρανοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινητούς εκτοξευτές που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων για να μεταφέρουν πυραύλους σε άλλες τοποθεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους απευθείας από τις εξέδρες εκτόξευσης που αποτελούν μέρος των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μόνο τρεις από τις πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά μήκος του στενού παραμένουν πλήρως μη προσβάσιμες στον ιρανικό στρατό.

Η εκτίμηση για τη πυραυλική ικανότητα του Ιράν

Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών του σε ολόκληρη τη χώρα και έχει διατηρήσει περίπου το 70% του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Το απόθεμα αυτό περιλαμβάνει τόσο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι μπορούν να στοχεύσουν άλλες χώρες της περιοχής, όσο και μια μικρότερη ποσότητα πυραύλων κρουζ, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων μικρότερης εμβέλειας, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης αναφέρει, βάσει πληροφοριών από πολλαπλές πηγές συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης, ότι το Ιράν έχει ανακτήσει την πρόσβαση σε περίπου το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες εκτιμάται πλέον ότι είναι «μερικώς ή πλήρως λειτουργικές», σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των εκτιμήσεων.

Τα ευρήματα αυτά υπονομεύουν τις δημόσιες διαβεβαιώσεις που έδωσαν επί μήνες ο Ντόναντλ Τραμπ και ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, οι οποίοι δήλωσαν στους Αμερικανούς ότι ο ιρανικός στρατός είχε «αποδεκατιστεί» και «δεν αποτελούσε πλέον» απειλή.

Στις 9 Μαρτίου, 10 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι οι «πύραυλοι του Ιράν έχουν μειωθεί σε ελάχιστους» και ότι η χώρα «δεν διαθέτει πλέον τίποτα από στρατιωτική άποψη». Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο στις 8 Απριλίου ότι η Επιχείρηση «Epic Fury» είχε «αποδεκατίσει τον στρατό του Ιράν και τον είχε καταστήσει ανίκανο να πολεμήσει για τα επόμενα χρόνια».

Πύραυλοι του Ιράν οι οποίοι εκτίθενται στην Τεχεράνη AP

Οι πληροφορίες που περιγράφουν την εναπομένουσα στρατιωτική ικανότητα του Ιράν χρονολογούνται λιγότερο από ένα μήνα μετά από εκείνη τη συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Ουέιλς, επανέλαβε τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ιρανικός στρατός είχε «συντριβεί».

Ανέφερε ότι η ιρανική κυβέρνηση γνωρίζει ότι η «τρέχουσα πραγματικότητά της δεν είναι βιώσιμη» και ότι όποιος «πιστεύει ότι το Ιράν έχει ανασυγκροτήσει τον στρατό του είτε έχει παραισθήσεις είτε είναι φερέφωνο» του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η Ολίβια Ουέιλς αναφέρθηκε σε μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, στην οποία ο ίδιος χαρακτήριζε ως «εικονική προδοσία» την υπόθεση ότι ο ιρανικός στρατός τα πηγαίνει καλά.

Ο Τζόελ Βαλντέζ, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ασκώντας κριτική στην κάλυψη του πολέμου από τα ΜΜΕ. «Είναι τόσο επαίσχυντο το γεγονός ότι η εφημερίδα The New York Times και άλλοι ενεργούν ως πράκτορες δημοσίων σχέσεων για το ιρανικό καθεστώς, προκειμένου να παρουσιάσουν την Επιχείρηση Epic Fury ως οτιδήποτε άλλο εκτός από ιστορικό επίτευγμα», ανέφερε σε δήλωσή του.

Υποτιμήθηκε η ανθεκτικότητα του Ιράν

Οι νέες εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι στρατιωτικοί σύμβουλοί του υπερεκτίμησαν τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει ο αμερικανικός στρατός στις ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και υποτίμησαν την ανθεκτικότητα και την ικανότητα του Ιράν να ανακάμψει. Η εφημερίδα «The New York Times» ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι το Ιράν θα μπορούσε να ανακτήσει έως και το 70% του προπολεμικού οπλοστασίου πυραύλων του.

Η εφημερίδα «The Washington Post» ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, βάσει στοιχείων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ότι το Ιράν διατήρησε περίπου το 75% των κινητών εκτοξευτών πυραύλων του και περίπου το 70% του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν το δίλημμα που θα αντιμετωπίσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταρρεύσει η εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει εδώ και ένα μήνα στη σύγκρουση και ξαναρχίσουν οι μάχες σε πλήρη κλίμακα. Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη εξαντλήσει τα αποθέματά του σε πολλά κρίσιμα πυρομαχικά, όπως πυραύλους κρουζ «Tomahawk», πυραύλους αναχαίτισης «Patriot» και πυραύλους εδάφους «Precision Strike» και «ATACMS», ενώ παράλληλα οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι το Ιράν διατηρεί σημαντική στρατιωτική ικανότητα, μεταξύ άλλων και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διατηρεί πλέον σχεδόν συνεχή παρουσία στο στενό με περιπολίες στην περιοχή. Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία επιβάλλουν τον αποκλεισμό κατά του Ιράν.

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διέταζε τους διοικητές να εξαπολύσουν περισσότερες επιθέσεις για να εξουδετερώσουν ή να μειώσουν αυτές τις ιρανικές δυνατότητες, τότε ο αμερικανικός στρατός θα έπρεπε να αντλήσει ακόμη περισσότερα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών. Κάτι τέτοιο θα υπονόμευε περαιτέρω τα αποθέματα των ΗΠΑ, σε μια εποχή που το Πεντάγωνο και οι μεγάλοι κατασκευαστές όπλων ήδη αγωνίζονται να βρουν τη βιομηχανική ικανότητα για την αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν εξαντληθεί σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Ιδιωτικά, αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν δώσει παρόμοιες διαβεβαιώσεις στους ανήσυχους Ευρωπαίους συμμάχους τους. Αυτοί οι σύμμαχοι έχουν αγοράσει πυρομαχικά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της Ουκρανίας και ανησυχούν ότι τα πυρομαχικά αυτά δεν θα παραδοθούν, επειδή ο αμερικανικός στρατός θα τα χρειαστεί για να αναπληρώσει τα δικά του αποθέματα. Αυτή η ανησυχία θα ενταθεί ακόμη περισσότερο αν ο πρόεδρος διατάξει την επανάληψη των εχθροπραξιών με το Ιράν.

Σε κατάθεσή του την Τρίτη ενώπιον υποεπιτροπής της Βουλής για τις πιστώσεις, ο στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, δήλωσε: «Διαθέτουμε επαρκή πυρομαχικά για το έργο που μας έχει ανατεθεί αυτή τη στιγμή».

Η κοινή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις άμυνες του Ιράν και κατέστρεψε ή έπληξε πολλές στρατηγικές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα. Πολλοί από τους ανώτερους ηγέτες του Ιράν έχουν σκοτωθεί, και η οικονομία του κλονίζεται υπό τις πιέσεις του πολέμου. Πλέον υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό μπορεί να διατηρήσει τη σκληρή στάση του όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τη διακοπή σχεδόν όλης της κυκλοφορίας πετρελαιοφόρων και άλλων πλοίων μέσω του Ορμούζ.

Ωστόσο, η προφανής ικανότητα του Ιράν να διατηρεί σημαντική στρατιωτική δύναμη έχει εντείνει τις ανησυχίες των συμμάχων των ΗΠΑ σχετικά με τη σκοπιμότητα του πολέμου και έχει προκαλέσει κριτική από υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι εξ αρχής αντιτάχθηκαν στην εμπλοκή στη σύγκρουση.

Η στρατηγική του αμερικανικού στρατού

Οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τις δυνατότητες του Ιράν υποδεικνύουν τις συνέπειες μιας τακτικής επιλογής που έκαναν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές.

Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν τις ενισχυμένες εγκαταστάσεις πυραύλων του Ιράν, το Πεντάγωνο, αντιμετωπίζοντας περιορισμένα αποθέματα πυρομαχικών για την καταστροφή υπόγειων εγκαταστάσεων, επέλεξε να προσπαθήσει να σφραγίσει πολλές από τις εισόδους αντί να προσπαθήσει να καταστρέψει ολόκληρες τις εγκαταστάσεις με όλους τους πυραύλους που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους, σύμφωνα με αξιωματούχους, με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Ορισμένα πυρομαχικά κατά των υπόγειων εγκαταστάσεων ρίχτηκαν στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι στρατιωτικοί σχεδιαστές αντιμετώπισαν μια δύσκολη επιλογή και έπρεπε να είναι προσεκτικοί στη χρήση τους, καθώς έπρεπε να διατηρήσουν έναν ορισμένο αριθμό για τα επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ για πιθανές συγκρούσεις στην Ασία με τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα.

Όπως ανέφερε προηγουμένως η εφημερίδα «The New York Times», οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάντλησαν περίπου 1.100 πυραύλους κρουζ μακράς εμβέλειας τύπου «stealth» κατά τη διάρκεια του πολέμου — αριθμός που πλησιάζει το σύνολο των αποθεμάτων που απομένουν στα αμερικανικά αποθέματα. Ο στρατός εκτόξευσε επίσης περισσότερους από 1.000 πυραύλους Tomahawk, περίπου 10 φορές τον αριθμό που προμηθεύεται το Πεντάγωνο σε ένα έτος. Επίσης, χρησιμοποίησε περισσότερους από 1.300 πυραύλους αναχαίτισης Patriot κατά τη διάρκεια του πολέμου, αριθμός που αντιστοιχεί σε παραγωγή άνω των δύο ετών με βάση τα επίπεδα του 2025.

Η αναπλήρωση αυτών των αποθεμάτων θα διαρκέσει χρόνια, όχι μήνες. Η Lockheed Martin παράγει σήμερα περίπου 650 πυραύλους Patriot ετησίως. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει σχέδια για την αύξηση της παραγωγής αυτού του κρίσιμου όπλου αεροπορικής άμυνας σε 2.000 ετησίως. Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι εύκολο. Επιπλέον, η ικανότητα της βιομηχανίας να παράγει κινητήρες πυραύλων δεν μπορεί να αυξηθεί τόσο γρήγορα όσο έχει ζητήσει ο κ. Τραμπ, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο Σον Πάρνελ, επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε ότι ο στρατός διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει την αποστολή του. «Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις διοικήσεις μάχης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα πλούσιο οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού και των συμφερόντων μας», ανέφερε.

