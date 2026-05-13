F-35 των ΗΠΑ περιπολεί κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη CENTCOM

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35A της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πραγματοποίησε περιπολία πάνω από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η CENTCOM δημοσίευσε μια εικόνα του αεροσκάφους στο X και ανέφερε ότι το F-35A μπορεί να μεταφέρει έως και 18.000 λίβρες πυρομαχικών ενώ πετά με υπερηχητικές ταχύτητες.

Η περιπολία πραγματοποιείται εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτό, παρά την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

A U.S. Air Force F-35A stealth fighter jet patrols over regional waters near the Strait of Hormuz. The F-35A can carry up to 18,000 pounds of ordnance while still flying at supersonic speeds. pic.twitter.com/VGVOPHmTFQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 13, 2026

Στον αντίποδα π πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στο κοινοβούλιο προς εξέταση.

«Ένα σχέδιο για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ έχει οριστικοποιηθεί στην επιτροπή και έχει αναρτηθεί στο σύστημα του κοινοβουλίου για εξέταση και έγκριση», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπραχίμ Αζίζι, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αζίζι δεν έδωσε λεπτομέρειες για την πρόταση, αλλά δήλωσε ότι το Ιράν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική αυτή θαλάσσια οδό «ως μοχλό ενίσχυσης της ισχύος του».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη γεωγραφική δυνατότητα ως πηγή επιρροής», είπε.

Όσον αφορά παντως το λειτουργικό κομμάτι, το πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι περισσότερα από 1.500 ξένα πλοία περιμένουν και στις δύο πλευρές των Στενών του Ορμούζ, αναμένοντας την άδεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για να περάσουν.

Fars News Agency reports that more than 1,500 international vessels are waiting on both sides of the Strait of Hormuz for permission from the Islamic Republic of Iran to pass through. pic.twitter.com/fgJAMHBFA3 — Quds News Network (@QudsNen) May 13, 2026

