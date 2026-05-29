Επίδομα θέρμανσης: Πληρώθηκαν τη β' δόση σχεδόν 900.000 δικαιούχοι

Ακόμη, προβλέπεται δυνατότητα διόρθωσης λαθών για όσους αποκλείστηκαν

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της β’ δόσης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους, για αγορές και καταναλώσεις επιδοτούμενων καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 41.047.949,27 ευρώ. Συνολικά, έως σήμερα έχουν δοθεί 165,260 εκατ. ευρώ, με τα 124,2 εκατ. ευρώ να αφορούν τις προκαταβολές του Δεκεμβρίου του 2025.

Παράλληλα, υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούς, Κυριάκο Πιερρακάκη (Οικονομικών), Σταύρο Παπασταύρου (Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και τους υφυπουργούς Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Τσάφο, με εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η απόφαση Α.1151/2025, με σκοπό τη διευκόλυνση καταβολής του επιδόματος θέρμανσης σε δικαιούχους προς τους οποίους εκ παραδρομής είχαν εκδοθεί ελλιπή ή εσφαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των ως άνω παραστατικών για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από 01 Ιανουαρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2026.

Τα ορθά παραστατικά δύνανται να εκδοθούν και να διαβιβαστούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, προκειμένου να αποτυπωθούν πλήρως και ορθά οι συναλλαγές. Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τις ανωτέρω αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με συμψηφισμό των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Η διαδικασία έκδοσης των διορθωμένων παραστατικών πραγματοποιείται από τα πρατήρια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Για τη διόρθωση των ελλιπών ή εσφαλμένων παραστατικών και τη διαβίβαση των αναγκαίων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ο πρατηριούχος οφείλει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

– Έκδοση πιστωτικού παραστατικού. Εκδίδεται πιστωτικό παραστατικό με τα ίδια στοιχεία του ελλιπούς ή εσφαλμένου χρεωστικού παραστατικού. Εφόσον το αρχικό ελλιπές ή εσφαλμένο παραστατικό δεν περιείχε τους κωδικούς καυσίμου, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να αναγράφονται ούτε στο πιστωτικό παραστατικό.

– Έκδοση νέου, ορθού παραστατικού. Στη συνέχεια, ο πρατηριούχος εκδίδει το ορθό χρεωστικό παραστατικό, στο οποίο αναγράφεται το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων (ΑΦΜ λήπτη, λίτρα και κωδικός καυσίμου, αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) για τη διενέργεια της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 - Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ:

• Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24άωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα → Επιδόματα → Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση → myΘέρμανση.

