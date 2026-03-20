Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί λόγω λειψυδρίας
Το νησί θα βρίσκεται υπό το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης για διάστημα τριών μηνών
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Κέρκυρα, έπειτα από απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λόγω λειψυδρίας στο νησί.
Η Κέρκυρα θα βρίσκεται υπό το καθεστώς αυτό για τρεις μήνες. Με την κίνηση αυτή «ξεκλειδώνουν» έργα αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης και νέα έργα που θα ενισχύσουν τα αποθέματα νερού της περιοχής.
Σημειώνεται ότι, η Κέρκυρα ήταν μία από τις περιοχές που ήρθαν αντιμέτωπες με σημαντικό πρόβλημα λειψυδρίας, με τους υπόγειους υδάτινους πόρους να εξαντλούνται και να δέχονται τα τελευταία τουλάχιστον δύο υδρολογικά έτη μεγάλη πίεση.
Διαβάστε επίσης
15:46 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας spoiler: Ο φόνος, που κανείς δεν γνώριζε, βγαίνει στο φως
10:20 ∙ LIFESTYLE
Θύμα ξυλοδαρμού ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός
18:09 ∙ LIFESTYLE