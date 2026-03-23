Καιρός- Μαρουσάκης: «Μάρτης γδάρτης» - Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, πρώτες εκτιμήσεις για το Πάσχα

Με τι καιρικές συνθήκες θα γίνουν οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου και πώς θα είναι ο καιρός το Πάσχα 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ. Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Μάρτιος επιβεβαιώνει την παροιμία και το χειμωνιάτικο σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι να μας αποχαιρετίσει.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας ενώ δύο τύπου καιρού θα επικρατούν στη χώρα με το κρύο να επιμένει, όπως και οι βοριάδες.

Το επόμενο κύμα κακοκαιρίας, αναμένεται να εκδηλωθεί από την Πέμπτη και θα διατηρηθεί και το σαββατοκύριακο.

Τα σκαμπανεβάσματα του καιρού θα διαρκέσουν πλησιάζοντας στη Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε και αλλάζει το μοτίβο σε πιο ανοιξιάτικο, ενώ σε μία πρώτη εκτίμησε για τον καιρό το Πάσχα, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, τις πρώτες ημέρες του Απριλίου διατηρείται η αστάθεια, η οποία αναμένεται να εκτονωθεί έως και τις 12 Απριλίου.

Όσον αφορά στο σκηνικό του καιρού πιο άμεσα για την 25η Μαρτίου, ημέρα παρελάσεων, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας ενδέχεται να γίνει με συννεφιά και λίγες βροχές, βοριαδάκι και ψύχρα, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι ευνοϊκότερες οι συνθήκες με ηλιοφάνεια και πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες.

Συνεπώς, ανατολικά και νότια με χειμωνιάτικο σκηνικό οι παρελάσεις, βόρεια και δυτικά με πιο «ανοιξιάτικες» συνθήκες.

Σήμερα Δευτέρα 23-03-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στα δυτικά πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Aύριο Τρίτη 24-03-2026

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα στην Κρήτη και πιθανώς στην Εύβοια και τις Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και από το απόγευμα βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 14 με 16 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη ανήμερα 25ης Μαρτίου

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Γρήγορα όμως στα βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα το απόγευμα θα περιοριστούν στη νότια νησιωτική χώρα, όπου τη νύχτα θα σταματήσουν.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εύβοια και τις Κυκλάδες.

