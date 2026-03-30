Σάμος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καρλόβασι – Δείτε βίντεο

Ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε σήμερα στο Καρλόβασι της Σάμου που εντυπωσίασε τους κατοίκους.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίσθηκε ξαφνικά μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κατοίκων του νησιού που αντίκρισαν εικόνες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που αποκάλυψε το Forecast Weather Greece:

Στο βίντεο φαίνεται η ένταση του καιρικού φαινομένου που σχηματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στο Καρλόβασι.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο βορειοανατολικό Αιγαίο ευνόησαν τη δημιουργία του υδροστρόβιλου που σχηματίστηκε εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Διαβάστε επίσης