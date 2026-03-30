Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

Σε υπόθεση με πολλά ερωτήματα εξελίσσεται ο θάνατος μιας 59χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) μέσα στο διαμέρισμά της, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από ειδοποίηση φίλης της, η οποία ανησύχησε καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν άμεσα τον χώρο και ξεκίνησαν εξονυχιστική έρευνα στο εσωτερικό του διαμερίσματος, αναζητώντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, ενώ το σπίτι φέρεται να ήταν αναστατωμένο.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα της σορού, καθώς η 59χρονη βρέθηκε γυμνή από τη μέση και πάνω, ενώ στον λαιμό της υπήρχε δεμένη ζώνη. Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τον τρόπο με τον οποίο είχε τοποθετηθεί, καθώς θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για διαφορετική αιτία.

Μαρτυρία από τη γειτονιά αναφέρει ότι η γυναίκα είχε θεαθεί ζωντανή μόλις την προηγούμενη ημέρα, ενώ φέρεται να είχε μετακομίσει πρόσφατα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

