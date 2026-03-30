Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 59χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

Αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στον Έυοσμο Θεσσαλονίκης.

Oι αστυνομικοί κλήθηκαν σε μονοκατοικία της οδού Αρριανού και όταν μπήκαν στο σπίτι εντοπίσαν νεκρή στο κρεβάτι της την 59χρονη ένοικο του σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει και διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας

