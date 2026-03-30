Πάνω από 130 παραβάσεις σε 48 ώρες «έπιασαν» οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής

Σε κανονικό πλαίσιο λειτουργίας έχει τεθεί πλέον το σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας μέσω καμερών στους δρόμους της Αττικής, με τις πρώτες παραβάσεις να έχουν ήδη καταγραφεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μέχρι πρότινος, η χρήση των καμερών γινόταν σε πιλοτικό στάδιο. Ωστόσο, από το τελευταίο Σαββατοκύριακο το μέτρο εφαρμόζεται πλήρως, με συνολικά 16 κάμερες να βρίσκονται σε λειτουργία: Δέκα εξ αυτών είναι τοποθετημένες σε αστικά λεωφορεία και έξι σε σταθερά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατεγράφησαν περίπου 130 παραβάσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας. Η συχνότερη παράβαση που εντοπίστηκε είναι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.

Οι καταγεγραμμένες παραβάσεις βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο στάδιο ελέγχου από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επικυρωθούν και τυπικά. Στη συνέχεια, οι κλήσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους παραβάτες.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διαδικασία επίδοσης των προστίμων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη στην πλατφόρμα gov.gr, επιταχύνοντας σημαντικά την ενημέρωση και τη διαχείριση των παραβάσεων.

Διαβάστε επίσης