«Έξυπνες» κάμερες: Τα έξι σημεία που θα τοποθετηθούν - Θα μπουν και σε λεωφορεία

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε απόφαση σχετικά με την τοποθέτηση «έξυπνων» καμερών στα λεωφορεία της ΟΣΥ και σε έξι σημεία κομβικών δρόμων της Αθήνας.

Το υλικό που θα καταγράφουν οι κάμερες θα χρησιμοποιηθεί για τη βεβαίωση προστίμων κατά οδηγών που παραβιάζουν τον ΚΟΚ.

«Ρυθμίσεις για χρήση υλικού α) των καμερών σε οχήματα μαζικής μεταφοράς της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΥ Α.Ε.) και β) των οκτώ (8) καμερών του άρθρου 6 του ν. 5256/2025, που τοποθετήθηκαν αμφότερες στο πλαίσιο δοκιμαστικής λειτουργίας εντός της Περιφέρειας Αττικής, και διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από αυτές τις κάμερες», αναφέρει η υπ’ αριθ. 68/2026 ΚΥΑ.

Πού μπαίνουν κάμερες

Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα, (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού)

στο ύψος της Σκρα, (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού) Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας). Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας). Επί Μεσογείων-Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

(καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη). Επί Βουλιαγμένης-Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

(καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη). Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

