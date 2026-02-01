«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις μέσα σε 4 ημέρες

Οι οκτώ «έξυπνες» κάμερες που τοποθετήθηκαν σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής έχουν ήδη τεστάρει την αποτελεσματικότητά τους, καταγράφοντας χιλιάδες παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Ειδικότερα, το τετραήμερο από τις 18 έως 21 Ιανουαρίου, οι «έξυπνες» κάμερες, πρόλαβαν να καταγράψουν συνολικά 40.691 κλήσεις με τις περισσότερες των οποίων να αφορούν παράβαση ερυθρού σηματοδότη αλλά και διάβαση πεζών.

Σε 10.500 περιπτώσεις οι κάμερες κατέγραψαν οδηγούς που έκαναν χρήση του κινητού τους τηλεφώνου κατά την οδήγηση ή δεν φορούσαν ζώνη ενώ 1.455 παραβάσεις σχετίζονται με την υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου ταχύτητας.

Παρότι καταγράφηκαν χιλιάδες παραβάσεις μέσα σε λίγες ημέρες, τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί στην Τροχαία, με αποτέλεσμα να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους παραβάτες οδηγούς.

«Καμιά υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση. Επιπλέον η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής στην συγκεκριμένη διαδικασία», αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει και την ευθύνη του έργου, ωστόσο διευκρινίζουν ότι η χρήση των «έξυπνων καμερών» δεν έχει παγώσει καθώς το έργο βρίσκεται σε πιλοτικό επίπεδο.

«Η τοποθέτηση των 8 πρώτων έξυπνων καμερών ήδη τα μέσα Δεκεμβρίου σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας είχε ως σκοπό να “τεστάρουμε” την τεχνολογία. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι έξυπνες κάμερες θα διασυνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας προκειμένου να αρχίσουν να αποδίδονται και κλήσεις».

