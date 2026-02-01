«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις μέσα σε 4 ημέρες

Μίλτος Τσεκούρας

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις μέσα σε 4 ημέρες
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι οκτώ «έξυπνες» κάμερες που τοποθετήθηκαν σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής έχουν ήδη τεστάρει την αποτελεσματικότητά τους, καταγράφοντας χιλιάδες παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Ειδικότερα, το τετραήμερο από τις 18 έως 21 Ιανουαρίου, οι «έξυπνες» κάμερες, πρόλαβαν να καταγράψουν συνολικά 40.691 κλήσεις με τις περισσότερες των οποίων να αφορούν παράβαση ερυθρού σηματοδότη αλλά και διάβαση πεζών.

Σε 10.500 περιπτώσεις οι κάμερες κατέγραψαν οδηγούς που έκαναν χρήση του κινητού τους τηλεφώνου κατά την οδήγηση ή δεν φορούσαν ζώνη ενώ 1.455 παραβάσεις σχετίζονται με την υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου ταχύτητας.

Παρότι καταγράφηκαν χιλιάδες παραβάσεις μέσα σε λίγες ημέρες, τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί στην Τροχαία, με αποτέλεσμα να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους παραβάτες οδηγούς.

«Καμιά υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση. Επιπλέον η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής στην συγκεκριμένη διαδικασία», αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει και την ευθύνη του έργου, ωστόσο διευκρινίζουν ότι η χρήση των «έξυπνων καμερών» δεν έχει παγώσει καθώς το έργο βρίσκεται σε πιλοτικό επίπεδο.

«Η τοποθέτηση των 8 πρώτων έξυπνων καμερών ήδη τα μέσα Δεκεμβρίου σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας είχε ως σκοπό να “τεστάρουμε” την τεχνολογία. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι έξυπνες κάμερες θα διασυνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας προκειμένου να αρχίσουν να αποδίδονται και κλήσεις».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν»

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Διαμαντοπούλου: Αντιπολίτευση «στο πεδίο» και έμφαση σε «αυτά που μας ενώνουν»

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μάχη κορυφής και τετράδας στη σκιά της τραγωδίας

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

06:30ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες - - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» από την ΕΜΥ - Καταιγίδες, χιόνια, 112 και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1 Φεβρουαρίου

05:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστής διέταξε την απελευθέρωση του 5χρονου που συνέλαβε η ICE

04:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Οι σιίτες θέλουν πρωθυπουργό τον Νουρί αλ Μαλίκι

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Άλπεις: Ακόμη ένας σκιέρ χάνει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ αφήνει έναν νεκρό

03:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι 6 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» από την ΕΜΥ - Καταιγίδες, χιόνια, 112 και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες - - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Για ποιές περιοχές ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι και του έκοψε τα χρήματα το ελληνικό κράτος

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ